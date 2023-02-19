Йдуть по головах заради своєї вигоди: названо найбільш егоїстичних знаків Зодіаку

Овнам, Козерогам, Тельцям та Стрільцям часто начхати на почуття інших

Деякі знаки Зодіаку емпатичні стосовно людей, тому серед них часто є чуйні слухачі. Тоді як іншим представникам зодіакального кола не вистачає співчуття. Такі люди мають холоднокровність, коли справа стосується їхньої вигоди.

За словами астрологів, найбільш егоїстичні знаки Зодіаку – Овен, Козеріг, Телець та Стрілець. Ця четвірка здатна пройти головами, аби досягти необхідної їм мету. Вони часто ставлять себе вище за інших, а безкорисливість – точно не їхня чеснота, пише pinkvilla.

Овен

Вогненним, пристрасним та владним Овнам не вистачає співчуття. Вони завжди зайняті й часто залишаються байдужими до того, що відбувається довкола них. Твердо вірять у принцип "око за око" і спілкуються з людьми лише заради власної вигоди. Цей знак зазвичай не робить зайвих кроків, щоб допомагати іншим. Гороскоп для Овна на сьогодні знайдете на сайті.

Козеріг

Допомагати іншим та співчувати – рідкісні прояви, які можна помітити за Козерогом. Навіть якщо ви в небезпеці, люди з цим знаком Зодіаку можуть стояти та насолоджуватися шоу, а не виходити зі своєї зони комфорту, щоб допомогти вам. Гороскоп для Козерога на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Телець

Якщо Тельці пережили непрості часи у своєму житті, то вони стають холоднокровними та бездушними. Часто не вірять у милосердя чи прощення, зате цілком упевнені у силі помсти. Звичайно, вони не будуть завдавати вам зло навмисно, але й прислухатися до нужденних не стануть. Гороскоп для Тельця на сьогодні шукайте на сайті.

Стрілець

Подібні до вільних птахів, які люблять плисти за течією. Людей цього знака Зодіаку вважають егоїстичними, бо вони вкрай байдужі до потреб, вимог чи почуттів інших. Стрільці не бажають йти на компроміс заради інших та можуть підводити людей на свою користь. Гороскоп для Стрільця на сьгодні читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку – найвміліші маніпулятори. Таким людям вірити не варто.