Идут по головам ради своей выгоды: названы самые эгоистичные знаки Зодиака

Овнам, Козерогам, Тельцам и Стрельцам часто плевать на чувства других

Некоторые знаки Зодиака эмпатичны по отношению к людям, поэтому среди них часто есть чуткие слушатели. Тогда как другим представителям зодиакального круга явно не хватает сострадательности. Такие люди обладают хладнокровностью, когда дело касается их выгоды.

По словам астрологов, самые эгоистичные знаки Зодиака – Овен, Козерог, Телец и Стрелец. Эта четверка способна пройти по головам, только бы достичь необходимую им цель. Они часто ставят себя выше других, а бескорыстие – точно не их добродетель, пишет pinkvilla.

Овен

Огненным, страстным и властным Овнам не хватает сострадательности. Они всегда заняты и часто остаются равнодушными к тому, что происходит вокруг них. Твердо верят в принцип "око за око" и общаются с людьми только ради собственной выгоды. Этот знак обычно не делает лишних шагов, чтобы помогать другим. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Козерог

Помогать другим и сочувствовать — редкие проявления, которые можно заметить за Козерогом. Даже если вы в опасности, люди с этим знаком Зодиака могут стоять и наслаждаться шоу, а не выходить из своей зоны комфорта, чтобы помочь вам. Гороскоп для Козерога на сегодня узнайте на сайте.

Телец

Если Тельцы пережили непростые времена в своей жизни, то они становятся хладнокровными и бесчувственными. Часто не верят в милосердие или прощение, зато вполне уверены в силе мести. Конечно, они не будут причинять вам зло намеренно, но и прислушиваться к нуждающимся не станут. Гороскоп для Тельца на сегодня ищите на сайте.

Стрелец

Подобны свободным птицам, которые любят плыть по течению. Людей этого знака Зодиака считают эгоистичными, потому что они крайне безразличны к нуждам, требованиям или чувствам других. Стрельцы не желают идти на компромисс ради других и могут подводить людей в свою пользу. Гороскоп для Стрельца на сегодня читайте на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака – самые умелые манипуляторы. Таким людям верить не стоит.