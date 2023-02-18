Худшие мужья и жены: три знака Зодиака не годятся для семейной жизни

Они не очень верные партнеры

Астрологи, которые ранее назвали худших мам по знаку Зодиака, рассказали, какие представители зодиакального круга не подходят для создания крепкой семьи и брака.

Чаще всего люди, рожденные под созвездиями Водолея, Весов и Льва, не отличаются особой супружеской верностью и изменяют своим вторым половинкам направо и налево. Об этом пишет today.ua.

Водолей

Водолеи не стремятся сохранять отношения, если потеряли всяческий интерес к партнеру. Если чувства угасли, представители этого знака не боятся сделать больно и просто уходят без объяснений. Водолеи очень влюбчивы, поэтому с легкостью находят себе новый объект обожания. Чего ждать сегодня Водолею, узнайте в ежедневном гороскопе.

Лев

Львы большие самолюбы и эгоисты. Они привыкли требовать от других большого к себе внимания, поэтому в отношениях они — не подарок. Часто они еще и идеализируют избранника, но затем страдают из-за неоправданных надежд. Львы могут прибегнуть к измене, и скрывать это долго не умеют. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Весы

Весы зачастую сомневаться в правильности своего выбора относительно романтического партнера. Они часто влюбляются тайком от мужа или жены, а затем не знают, на ком остановить свой выбор. Ждать от Весов верности не стоит. Каким будет этот день для Весов, расскажет гороскоп на сегодня.

Ранее астрологи назвали наихудших свекровей по знаку Зодиака. Им никогда не угодишь.