Укр

Верить им не стоит: названы три знака Зодиака, которые умело манипулируют людьми

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Мало кому захочется быть куклой в чужих руках Новость обновлена 14 февраля 2023, 11:13
Мало кому захочется быть куклой в чужих руках. Фото Unsplash.com

Они сделают что угодно, лишь бы достичь собственных целей

Астрологи говорят, что каждому знаку Зодиака свойственны определенные черты. Именно по тому, когда родился человек, можно частично судить о том, как он будет вести себя в жизни и чего от него ожидать.

Недавно астроэксперты рассказали, например, о лучших манипуляторах по знаку Зодиака. Таких только трое и на 100% доверять их словам не стоит, ведь они привыкли добиваться своего всеми правдами и неправдами, передает 24tv.ua. О ком идет речь, рассказываем дальше.

Близнецы

Неоднозначные и двуликие Близнецы могут легко менять свое мнение по любому поводу и каждый раз удачно убеждать окружающих, что именно они правы. Они привыкли апеллировать к своему авторитету и добиваться всего необходимого громкими словами. Благодаря своим ораторским способностям этот знак Зодиака может спокойно внушить кому и что угодно.

Раки

Эти люди прекрасно понимают силу эмоций – Раки привыкли решать проблемы тем, что умиляют или давят на жалость своих близких, друзей и семьи. Если нужно, они даже пустят слезу для убедительности. Но как только они получают желаемое, продолжают жить как ни в чем не бывало, выводя людей вокруг своим поведением.

Водолеи

Этот знак Зодиака жить не может без обожествления другими. Они привыкли манипулировать желаниями и эмоциями людей с помощью своего врожденного обаяния. Водолеям нравится влюблять в себя каждого, кто встретится им на пути. А когда они наиграются с очередной "игрушкой", то легко отвергают поклонника и спокойно живут себе дальше. Как только они хорошо узнают кого-то, этот человек автоматически теряет для них привлекательность.

Раньше мы рассказывали, что трем знакам Зодиака в этом году сказочно повезет. Звезды предвещают им богатство и свадьбу.

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#Близнецы (знак зодиака) #Рак (знак зодиака) #Водолей (знак зодиака)