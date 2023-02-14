Вірити їм не варто: названо три знаки Зодіаку, які вміло маніпулюють людьми

Вони зроблять будь-що, аби тільки досягнути власних цілей

Астрологи кажуть, що для кожного знака Зодіаку властиві певні риси. Саме за тим, коли народилася людина, можна частково судити про те, як вона буде поводитись у житті і чого від неї очікувати.

Нещодавно астроексперти розповіли, наприклад, про найкращих маніпуляторів за знаком Зодіаку. Таких лише троє і на 100% довіряти їхнім словам не варто, адже вони звикли досягати свого всіма правдами та неправдами, передає 24tv.ua. Про кого йдеться, розповідаємо далі.

Близнюки

Неоднозначні та дволикі Близнюки можуть легко міняти свою думку з будь-якого приводу і щоразу вдало переконувати оточення, що саме вони праві. Вони звикли апелювати до свого авторитету й досягати всього необхідного гучними словами. Завдяки своїм ораторським здібностям цей знак Зодіаку може спокійно навіяти кому й що забажає.

Раки

Ці люди чудово розуміють силу емоцій – Раки звикли вирішувати проблеми тим, що розчулюють або ж давлять на жалість своїх близьких, друзів та родини. Якщо треба, вони навіть пустять сльозу для переконливості. Та щойно вони отримують бажане, продовжують жити як ні в чому не бувало, виводячи людей навколо своєю поведінкою.

Водолії

Цей знак Зодіаку жити не може без обожнювання іншими. Вони звикли маніпулювати бажаннями та емоціями людей за допомогою своєї вродженої чарівності — Водоліям подобається закохувати в себе кожного, хто зустрінеться їм на шляху. А коли вони награються з черговою "іграшкою", то легко відкидають залицяльника і спокійнесенько живуть собі далі. Щойно вони пізнають когось, ця людина автоматично втрачає для них привабливість.

Раніше ми розповідали, що трьом знакам Зодіаку цьогоріч казково пощастить. Зірки віщують їм багатство й весілля.