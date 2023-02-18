Найгірші чоловіки і дружини: три знаки Зодіаку не годяться для сімейного життя

Вони не дуже вірні партнери

Астрологи, які раніше назвали найгірших мам за знаком Зодіаку, розповіли, які представники зодіакального кола не підходять для створення міцної сім’ї та шлюбу.

Найчастіше люди, народжені під сузір’ями Водолія, Терезів та Лева, не відрізняються особливою подружньою вірністю та зраджують своїм другим половинкам направо і наліво. Про це пише today.ua.

Водолій

Водолії не прагнуть зберігати стосунки, якщо втратили інтерес до партнера. Якщо почуття згасли, представники цього знаку не бояться зробити боляче і просто йдуть геть без пояснень. Водолії дуже влюбливі, тому легко знаходять собі новий об’єкт обожнювання. Чого чекати сьогодні Водолію, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Лев

Леви великі самолюби та егоїсти. Вони звикли вимагати від інших великої уваги, тому у стосунках вони — не подарунок. Часто вони ще й ідеалізують обранця, але потім страждають через невиправдані надії. Леви можуть вдатися до зради, і приховувати це довго не вміють. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Терези часто сумніваються в правильності свого вибору щодо романтичного партнера. Вони часто закохуються потай від чоловіка чи дружини, а потім не знають, на кому зупинити свій вибір. Чекати від Терезів вірності не варто. Яким буде цей день для Терезів, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи назвали найгірших свекрух за знаком Зодіаку. Їм ніколи не догодиш.