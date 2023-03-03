Заклятый враг для каждого знака Зодиака: кто кого терпеть не может

Им тяжело находиться в одной компании и большинство их встреч заканчивается громким выяснением отношений

Астрологи говорят, что по знаку Зодиака о человеке можно узнать много интересного. Например, о его характере и способности мстить за обиды. А еще — каким он будет в отношениях и годится ли для построения чего-нибудь серьезного.

Однако это далеко не все. Астроэксперты даже знают, какие знаки Зодиака "несовместимы" между собой. Кто кого терпеть не может и чьи встречи всегда заканчиваются громким выяснением отношений и обидами, рассказывает Ukr.Media.

Овны — Рыбы

Эти двое никогда не могут найти общий язык. Рыбы слишком эмоциональны, а Овен — слишком прямолинейный. Их встречи никогда не завершаются ничем хорошим.

Тельцы — Близнецы

Практичный и дальновидный Телец никогда не поймет безответственных людей, на которых нельзя положиться. Это его чрезвычайно раздражает и именно эту часть своего "я" Тельцы будут отстаивать до последнего. А Близнецы любят сюрпризы, чем очень раздражают представителей этого знака.

Близнецы — Девы

Близнецы не смогут подружиться с Девой, любящей порядок во всем. Мало того, что они свою жизнь пытаются привести в порядок, так и к Близнецам под кровать заглянут — проверить, нет ли там пыли. Конечно, за это им придется поплатиться, потому что Близнецы такого терпеть не станут.

Рак — Козерог

Эмоциональные Раки просто ненавидят встречи с "холодными" Козерогами. Те всегда критикуют их за чрезмерную эмоциональность и желание жить яркой жизнью — у Рака просто не хватает терпения все это выслушивать.

Лев — Весы

Гордые Львы терпеть не могут критики и если Весы перегнут палку, даже ненароком, то "выйти живыми" из поля битвы им уже не удастся. Ибо, как считают самодовольны Львы, никто не смеет говорить о них в плохом ключе.

Дева — Стрелец

Стрельцы – любители приключений и всевозможных авантюр. Более стабильные Девы не понимают этих порывов и постоянно раздражаются, слушая этих людей. Кроме того, Девы — за порядок в работе, а Стрельцы будто созданы, чтобы вносить хаос во все, чего касаются.

Весы — Раки

Первые любят тишину и покой, они постоянно ищут гармонию в жизни и не любят отвлекаться на пустяки. Вторые всегда рады обвинить кого-то в своих проблемах и сбросить их разрешение на кого-то другого, знатно "поныв" перед этим о сложностях своего бытия. Конечно, Весов это очень раздражает, поэтому они любым способом будут избегать общения с Раками.

Скорпион — Лев

Оба знака очень сильны, поэтому чувствуют соперничество. При каждой встрече они меряются своей влиятельностью и пытаются "перекричать" друг друга, совсем забывая о нормальном общении и нейтральных темах. Им нельзя находиться даже в одном помещении — криков, скандалов и взаимных оскорблений в таком случае просто не избежать.

Стрелец — Телец

Первый никогда не поймет второго: любовь последнего к стабильности нервирует Стрельца. Жизнь одна, думает он, и прожить ее надо ярко. А Тельцы скорее снобы, которые не станут лишний раз рисковать, еще и всех остальных поучают.

Козерог — Овен

Два "рогатых" знака никогда не находят общего языка. Оба пытаются продемонстрировать свою крутизну и экспертность в любом вопросе, а их мнения при этом обычно не сходятся. Потому и выходит настоящая баталия.

Водолей — Скорпион

Импульсивный задира Водолей пытается "укусить" Скорпиона по любому поводу. Даже малейшее недоразумение между ними рискует превратиться в открытую войну из-за того, что оба знака предпочитают, чтобы последнее слово было за ними.

Рыбы — Водолей

Это наиболее гуманные знаки Зодиака, но почему-то на один и тот же вопрос у них всегда разные ответы. Принципы и исповедуемые ими ценности почти всегда становятся причиной горячего спора и внесения друг друга в "черный список".

Ранее мы рассказывали о самых эгоистических знаках Зодиака. Ради собственной выгоды эти люди пойдут по головам и их ничего не будет смущать. Для них главное – позаботиться о собственных интересах.