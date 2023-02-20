Эти мужчины не созданы для семьи: три знака Зодиака, с которыми не построишь серьезных отношений

С этими людьми сложно поддерживать эмоциональную связь, а это — одна из основ счастливой семейной жизни

По знаку Зодиака о человеке можно узнать много интересного. Представителей одних зодиакальных созвездий астрологи называют настоящими эгоистами, другие же становятся слишком придирчивыми партнерами. А есть и те, кто вообще не создан для построения серьезных отношений.

О знаках Зодиака, мужчины которых вряд ли смогут стать идеальными партнерами, ведь с рождения не склонны к идеализации семейных отношений, рассказывает ukr.media. Таких всего трое. Это Рыбы, Девы и Тельцы.

Рыбы

Мужчины-Рыбы просто-таки секретный ингредиент для нездоровых отношений. Эти люди никогда не станут брать на себя ответственность за какие-либо ошибки. Они слишком эмоциональны и им часто тяжело справиться с собственными чувствами. Они не столь эмоционально зрелые, как другие знаки Зодиака, поэтому держать контакт с ними непросто.

Дева

Мужчины-Девы – ходячие перепады настроения. Они эмоционально нестабильны и быстро меняют свою точку зрения в зависимости от настроения. Терпение и понимание – это не о них, если у них не задался день. Они настоящие перфекционисты, поэтому всегда стремятся, чтобы все было идеально. А когда это не так, легко могут сорваться.

Телец

Человек-Телец — эмоциональная противоположность мужчинам-Рыбам. В то время как Рыбы слишком эмоциональны, Тельцы, как правило, слишком эмоционально отстранены. Вам будет всегда казаться, что им все равно. На самом деле, они отданы своим партнерам в отношениях, но их эмоциональная недоступность способна сделать по-настоящему больно.

Раньше мы рассказывали о трех знаках Зодиака, которых очень любят деньги. Этим счастливчикам удается всегда держать их при себе и умножать.