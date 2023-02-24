Рождены стать звездами: три знака Зодиака, у которых есть шанс прославиться на весь мир

Львы, Скорпионы и Рыбы часто становятся знаменитыми, и гороскоп тоже играет в этом случае роль

Некоторым знакам Зодиака звезды обещают богатство, другим же представителям зодиакального круга сулят всемирную славу. Гороскоп этих людей говорит о том, что у них больше шансов обрести популярность, чем у других.

По словам астрологов, есть все шансы стать знаменитыми у таких знаков Зодиака – Льва, Скорпиона и Рыб. Астрологи пророчат им успех и популярность в жизни. Среди этой тройки есть много знаменитостей, к примеру Мадонна, Кэти Перри и Рианна.

Лев

Этот знак обречен на славу и рожден, чтобы сиять, пишет nypost. Прирожденные исполнители, амбициозные личности, искатели внимания и пожиратели славы. Львы обожают бывать на публике и мечтают, чтобы слава об их величии передавалась из поколения в поколение. Среди знаменитых Львов Мадонна, Меган Маркл, Барак Обама, Наполеон и Фидель Кастро. Гороскоп для Льва на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Обладают экстрасенсорными способностями и умеют быть у власти, находясь в тени. Часто находят славу и вместе с ней позор. Примеры известных Скорпионов включают Чарльза Мэнсона (серийный убийца), Мартина Скорсезе, Кэти Перри, Грейс Келли. Некоторых скорпионов помнят уже после их смерти, будь они несвоевременными, трагическими, несправедливыми или сомнительными. Гороскоп для Скорпиона на сегодня найдете на сайте.

Рыбы

Рыбами управляет Нептун, планета мечты и творчества. Рыбы по праву ассоциируются с искусством, кино, фэнтези и песнями. Остро чувствительны к настроениям других, умеют улавливать культурные тенденции. Одержимые потребностью выразить и понять себя через творческую среду. В числе звездных Рыб Рианна, Джастин Бибер, Курт Кобейн, Микеланджело, Альберт Эйнштейн, Элизабет Тейлор. Гороскоп для Рыб на сегодня смотрите на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких знаков Зодиака все обожают за их умение развеселить и очаровать. А также мы писали о лучших парах друзей по гороскопу.