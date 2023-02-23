Помнят каждую обиду: названы три самых мстительных знака Зодиака

Телец, Скорпион и Козерог знают, что такое месть и как подавать это блюдо

Некоторые знаки Зодиака способны идти по головам ради собственной выгоды, другие же представители зодиакального круга выделяются иной чертой характера – мстительностью. Такие люди помнят каждую мелочь, которая их задела. Запросто могут унести обиду в могилу.

По словам астрологов, самые мстительные знаки Зодиака – Телец, Скорпион и Козерог, так уже говорится в гороскопах этой тройки. Эти люди не станут выбирать прощение и забвение, а пойдут по пути праведного возмездия. Склонны таить обиды и добиваться мести, чего бы это им ни стоило, пишет nypost.

Телец

Телец находится под влиянием Венеры, планета, которая управляет активами и эстетикой. Этот знак стремиться к роскошной жизни и более склонен, чем другие, искать месть через богатство и сексуальность. Тельцы могут затаить обиду и унести ее в могилу. Что ждет Тельца сегодня, расскажет ежедневный гороскоп.

Скорпион

В аду нет такого жаркого пламени, каким может быть презрение Скорпиона. Эти люди так же сильно любят, как и безжалостно мстят. Могут найти ухищренные способы скомпрометировать своих врагов. Этот водный знак ничего не забывает и еще меньше прощает. Гороскоп для Скорпиона на сегодня читайте на сайте.

Козерог

Из трех перечисленных знаков Козерог наиболее склонен к холодной мести. Часто бьют не ниже пояса, а прямо по кошельку. Мстительность этого представителя зодиакального круга может пугать пошаговой продуманностью. Каким будет этот день для Козерога, узнайте в гороскопе на сегодня.

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