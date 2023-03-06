С днем рождения, коллега: стильные открытки для мужчин

Порадуйте коллегу красивым поздравлением с днем рождения

Люди, с которыми нам приходится работать, являются важной частью нашей жизни. Иногда видеться с ними получается даже чаще, чем с родными. Поэтому дни рождения коллег игнорировать не стоит. Поздравления подарят хорошее настроение сотруднику и помогут разрядить строгую рабочую атмосферу.

Передать порцию позитива коллеге мужчине можно подарив ему красивую открытку с днем рождения. При выборе изображения стоит учитывать возраст и предпочтения именинника.

"Телеграф" составил подборку, в которой найдется открытка с днем рождения коллеге мужчине на любой возраст и вкус.

Открытка коллеге мужчине с днем рождения с пожеланиями

Картинка с днем рождения коллеге мужчине

Ранее "Телеграф" писал, как прикольно поздравить мужчину с днем рождения.