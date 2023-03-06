З днем народження, колего: стильні листівки для чоловіків

Порадуйте колегу гарним вітанням з днем народження

Люди, з якими нам доводиться працювати, є важливою частиною нашого життя. Іноді бачитися з ними виходить навіть частіше, ніж із рідними. Тож дні народження колег ігнорувати не варто. Поздоровлення подарують гарний настрій співробітнику та допоможуть розрядити строгу робочу атмосферу.

Передати порцію позитиву колезі чоловікові можна, подарувавши йому гарну листівку з днем народження. При виборі зображення варто враховувати вік та вподобання іменинника.

"Телеграф" склав добірку, в якій знайдеться листівка з днем народження колезі чоловікові на будь-який вік та смак.

Листівка колезі чоловікові з днем народження з побажаннями

Картинка з днем народження колезі

Раніше "Телеграф" писав, як прикольно привітати чоловіка з днем народження.