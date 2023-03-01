Привітання з днем народження жінці колезі: душевні побажання у прозі
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Виберіть для колеги чудове вітання у прозі
Привітання колеги з днем народження є обов’язковою частиною корпоративної культури та ознакою гарного тону. Навіть якщо ви з іменинницею не зіштовхуєтеся близько з робочих питань, сказати пару вітальних фраз буде не зайвим. А в тому випадку, якщо день народження святкує колега, з якою доводиться працювати пліч-о-пліч, без привітання зовсім не обійтися.
Загальноприйнятої форми побажань для колеги іменинниці немає. Кожен обирає вітання, яке йому більше подобається. "Телеграф" зібрав цікаві поздоровлення з днем народження жінці колезі. Будь-яке з них можна відправити іменинниці в месенджері, або вимовити під час особистої зустрічі.
Вітання з днем народження у прозі для шановної колеги
- Колега моя люба, залишайся такою ж енергійною, життєрадісною, позитивною та впевненою в собі! Досягай усіх цілей. Нехай тобі на все вистачає сил та завзяття. А ще бажаю кохання, щастя, затишку вдома та відмінних друзів. Вітаю!
- Цього дня зізнаємось, що працювати з вами дуже комфортно та радісно. Бажаємо, щоб кожен ваш день на роботі проходив з цікавими ідеями та не менш цікавим їх виконанням. Кожний вечір після роботи нехай буде сповнений душевністю та спокоєм. А от у вихідні нехай з вами відбуватимуться події, які подарують яскраві враження та чудовий настрій!
- Ми з вами працюємо пліч-о-пліч уже багато років. Зізнаємося, що серед нас немає більш вмілої співробітниці. Ви вмієте виконувати завдання, які іншим колегам не під силу. А ще ви чудова співрозмовниця і вмієте підтримати у скрутну хвилину. Вітаємо вас з днем народження та бажаємо сил, енергії, здійснення бажань, кохання та щастя. Знайте, що ми дуже вами дорожимо!
- Дорогоцінна колего, бажаю жити легко та просто. Нехай усі старання увінчаються успіхом. Нехай нескінченно зростають доходи. Нехай абсолютно кожний день твого життя буде щасливим. Успіхів тобі у всьому!
- Ти прикрашаєш наш колектив. Щодня ти заряджаєш усіх нас на позитивний настрій. Ти так тепло і з турботою до всіх ставишся. Ми вітаємо тебе з днем народження і бажаємо залишатися такою ж легкою, щирою, доброю, милою та турботливою. Нехай твоя життєрадісність ніколи не згасне!
Побажання з днем народження у прозі колезі жінці
- Вітаю з днем народження! Бажаю удачі та успіхів на роботі, любові та щастя вдома та в особистому житті та гармонії й фарту по життю. Зі святом!
- Бажаю пошани від колег та начальства, кар’єрного зльоту, розвитку та нових досягнень у роботі, душевної атмосфери у колективі та спокою вдома. З Днем народження!
- Нехай перед тобою відкриється безліч перспектив на роботі. Бажаю, щоб у твою голову приходили сотні крутих ідей і в тебе вистачало енергії на їхню реалізацію. Ну і звичайно ж бажаю щастя, кохання та достатку! З твоїм днем!
- З Днем народження! Бажаємо відмінного настрою, справедливого керівника, підвищення, класних колег та великої зарплати. Нехай у вас буде міцне здоров'я. Бажаємо, щоб у житті було достатньо відпочинку та приємних подорожей.
Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати з днем народження начальницю.