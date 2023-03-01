Привітання з днем народження жінці колезі: душевні побажання у прозі

Виберіть для колеги чудове вітання у прозі

Привітання колеги з днем народження є обов’язковою частиною корпоративної культури та ознакою гарного тону. Навіть якщо ви з іменинницею не зіштовхуєтеся близько з робочих питань, сказати пару вітальних фраз буде не зайвим. А в тому випадку, якщо день народження святкує колега, з якою доводиться працювати пліч-о-пліч, без привітання зовсім не обійтися.

Загальноприйнятої форми побажань для колеги іменинниці немає. Кожен обирає вітання, яке йому більше подобається. "Телеграф" зібрав цікаві поздоровлення з днем народження жінці колезі. Будь-яке з них можна відправити іменинниці в месенджері, або вимовити під час особистої зустрічі.

Вітання з днем народження у прозі для шановної колеги

Колега моя люба, залишайся такою ж енергійною, життєрадісною, позитивною та впевненою в собі! Досягай усіх цілей. Нехай тобі на все вистачає сил та завзяття. А ще бажаю кохання, щастя, затишку вдома та відмінних друзів. Вітаю!

Цього дня зізнаємось, що працювати з вами дуже комфортно та радісно. Бажаємо, щоб кожен ваш день на роботі проходив з цікавими ідеями та не менш цікавим їх виконанням. Кожний вечір після роботи нехай буде сповнений душевністю та спокоєм. А от у вихідні нехай з вами відбуватимуться події, які подарують яскраві враження та чудовий настрій!

Ми з вами працюємо пліч-о-пліч уже багато років. Зізнаємося, що серед нас немає більш вмілої співробітниці. Ви вмієте виконувати завдання, які іншим колегам не під силу. А ще ви чудова співрозмовниця і вмієте підтримати у скрутну хвилину. Вітаємо вас з днем народження та бажаємо сил, енергії, здійснення бажань, кохання та щастя. Знайте, що ми дуже вами дорожимо!

Дорогоцінна колего, бажаю жити легко та просто. Нехай усі старання увінчаються успіхом. Нехай нескінченно зростають доходи. Нехай абсолютно кожний день твого життя буде щасливим. Успіхів тобі у всьому!

Ти прикрашаєш наш колектив. Щодня ти заряджаєш усіх нас на позитивний настрій. Ти так тепло і з турботою до всіх ставишся. Ми вітаємо тебе з днем народження і бажаємо залишатися такою ж легкою, щирою, доброю, милою та турботливою. Нехай твоя життєрадісність ніколи не згасне!

Побажання з днем народження у прозі колезі жінці

Вітаю з днем народження! Бажаю удачі та успіхів на роботі, любові та щастя вдома та в особистому житті та гармонії й фарту по життю. Зі святом!

Бажаю пошани від колег та начальства, кар’єрного зльоту, розвитку та нових досягнень у роботі, душевної атмосфери у колективі та спокою вдома. З Днем народження!

Нехай перед тобою відкриється безліч перспектив на роботі. Бажаю, щоб у твою голову приходили сотні крутих ідей і в тебе вистачало енергії на їхню реалізацію. Ну і звичайно ж бажаю щастя, кохання та достатку! З твоїм днем!

З Днем народження! Бажаємо відмінного настрою, справедливого керівника, підвищення, класних колег та великої зарплати. Нехай у вас буде міцне здоров'я. Бажаємо, щоб у житті було достатньо відпочинку та приємних подорожей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати з днем народження начальницю.