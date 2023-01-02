Рус

Якщо начальник не може запобігти пиятиці, він мусить її очолити! Кумедні анекдоти, які точно посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
life.fakty.com.ua Новина оновлена 02 січня 2023, 09:52

Жарти та приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій в цей понеділок

Свята все ще продовжуються, і багато хто з нас не зупиняється відмічати важливі дати. А посиденьки, як ми знаємо, рідко обходяться без міцних напоїв. У п'яному стані ми здатні на різні подвиги, які нерідко закінчуються курйозами. Ділимось з вами жартами та приколами не тільки про корпоративи, але й веселі п'яні пригоди і сам алкоголь.

"Телеграф" зібрав для вас найсмішніші і найвеселіші жарти, які обов’язково піднімуть настрій цього понеділка. Читайте та посміхайтеся!

На питання "Чи дружите ви з алкоголем?" відповім чесно: "Не дружу, але зв’язок підтримую".

анекдот про алкоголізм

За що я люблю наші свята, то це за можливість приховати в них алкогольну залежність…

анекдот про спирт

Алкоголь шкідливо діє на пам’ять: не встигнеш підняти тост за здоров’я, як тут же про нього забуваєш.

анекдот про алкоголь

Коли фломастер перестає писати, в нього заливають спирт, щоб він заграв новими, яскравими фарбами. Знаєте, що я зрозумів? Я фломастер!

жарт про спирт

Два алкоголіки. Один і каже:

- Я не люблю напиватися в присутності моєї буркотливої дружини, страшно бачити, як їх стає двоє…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.

Теги:
#Алкоголь #Жарти #Гумор #Анекдоти