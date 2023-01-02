Якщо начальник не може запобігти пиятиці, він мусить її очолити! Кумедні анекдоти, які точно посміхнуть

Жарти та приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій в цей понеділок

Свята все ще продовжуються, і багато хто з нас не зупиняється відмічати важливі дати. А посиденьки, як ми знаємо, рідко обходяться без міцних напоїв. У п'яному стані ми здатні на різні подвиги, які нерідко закінчуються курйозами. Ділимось з вами жартами та приколами не тільки про корпоративи, але й веселі п'яні пригоди і сам алкоголь.

"Телеграф" зібрав для вас найсмішніші і найвеселіші жарти, які обов’язково піднімуть настрій цього понеділка. Читайте та посміхайтеся!

На питання "Чи дружите ви з алкоголем?" відповім чесно: "Не дружу, але зв’язок підтримую".

За що я люблю наші свята, то це за можливість приховати в них алкогольну залежність…

Алкоголь шкідливо діє на пам’ять: не встигнеш підняти тост за здоров’я, як тут же про нього забуваєш.

Коли фломастер перестає писати, в нього заливають спирт, щоб він заграв новими, яскравими фарбами. Знаєте, що я зрозумів? Я фломастер!

Два алкоголіки. Один і каже: - Я не люблю напиватися в присутності моєї буркотливої дружини, страшно бачити, як їх стає двоє…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.