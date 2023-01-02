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Если начальник не может предотвратить пьянку, он должен ее возглавить! Смешные анекдоты, которые точно улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
life.fakty.com.ua Новость обновлена 02 января 2023, 09:52

Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение в этот понедельник

Праздники все еще продолжаются, и многие из нас не останавливаются отмечать важные даты. А посиделки, как мы знаем, редко обходятся без крепких напитков. В пьяном состоянии мы способны на разные подвиги, которые нередко заканчиваются курьезами. Делимся с вами шутками и приколами не только о корпоративах, но и веселых пьяных приключениях и самом алкоголе.

"Телеграф" собрал для вас самые смешные и веселые шутки, которые обязательно поднимут настроение этого понедельника. Читайте и улыбайтесь!

На вопрос "Дружите ли вы с алкоголем?" отвечу честно: "Не дружу, но связь поддерживаю".

анекдот про спирт

За что я люблю наши праздники, это за возможность скрыть в них алкогольную зависимость…

шутка про спирт

Алкоголь вредно действует на память: не успеешь поднять тост за здоровье, как тут же о нем забываешь.

анекдот про алкоголь

Когда фломастер перестает писать, в него заливают спирт, чтобы он заиграл новыми яркими красками. Знаете, что я понял? Я фломастер!

анекдот про алкоголизм

Два алкоголика. Один и говорит:

- Я не люблю напиваться в присутствии моей ворчливой жены, страшно видеть, как их становится двое…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.

Теги:
#Алкоголь #Шутки #Юмор #Анекдоты