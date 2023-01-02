Если начальник не может предотвратить пьянку, он должен ее возглавить! Смешные анекдоты, которые точно улыбнут
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Праздники все еще продолжаются, и многие из нас не останавливаются отмечать важные даты. А посиделки, как мы знаем, редко обходятся без крепких напитков. В пьяном состоянии мы способны на разные подвиги, которые нередко заканчиваются курьезами. Делимся с вами шутками и приколами не только о корпоративах, но и веселых пьяных приключениях и самом алкоголе.
"Телеграф" собрал для вас самые смешные и веселые шутки, которые обязательно поднимут настроение этого понедельника. Читайте и улыбайтесь!
На вопрос "Дружите ли вы с алкоголем?" отвечу честно: "Не дружу, но связь поддерживаю".
За что я люблю наши праздники, это за возможность скрыть в них алкогольную зависимость…
Алкоголь вредно действует на память: не успеешь поднять тост за здоровье, как тут же о нем забываешь.
Когда фломастер перестает писать, в него заливают спирт, чтобы он заиграл новыми яркими красками. Знаете, что я понял? Я фломастер!
Два алкоголика. Один и говорит:
- Я не люблю напиваться в присутствии моей ворчливой жены, страшно видеть, как их становится двое…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.