Если начальник не может предотвратить пьянку, он должен ее возглавить! Смешные анекдоты, которые точно улыбнут

Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение в этот понедельник

Праздники все еще продолжаются, и многие из нас не останавливаются отмечать важные даты. А посиделки, как мы знаем, редко обходятся без крепких напитков. В пьяном состоянии мы способны на разные подвиги, которые нередко заканчиваются курьезами. Делимся с вами шутками и приколами не только о корпоративах, но и веселых пьяных приключениях и самом алкоголе.

"Телеграф" собрал для вас самые смешные и веселые шутки, которые обязательно поднимут настроение этого понедельника. Читайте и улыбайтесь!

На вопрос "Дружите ли вы с алкоголем?" отвечу честно: "Не дружу, но связь поддерживаю".

За что я люблю наши праздники, это за возможность скрыть в них алкогольную зависимость…

Алкоголь вредно действует на память: не успеешь поднять тост за здоровье, как тут же о нем забываешь.

Когда фломастер перестает писать, в него заливают спирт, чтобы он заиграл новыми яркими красками. Знаете, что я понял? Я фломастер!

Два алкоголика. Один и говорит: - Я не люблю напиваться в присутствии моей ворчливой жены, страшно видеть, как их становится двое…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.