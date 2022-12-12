Укр

Когда-нибудь ты встретишь свое счастье, а пока встречай понедельник: шутки на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
westwild.com.ua Новость обновлена 12 декабря 2022, 09:44

Забавные шутки про понедельник для отличного настроения в этот день

Сегодня в топе шуток — приколы на военную тематику: желательно о смерти путина и "могилизации" россиян. Однако не забывают украинцы и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про понедельник, — тот самый "тяжелый день" недели. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Когда выйду на пенсию, буду каждый понедельник выходить в 7 утра на улицу, смотреть как люди идут на работу и страдают.

анекдот про понедельник

Хотите начать новую жизнь? Бросить пить и курить? Быть может поменять работу? Найти любовь всей жизни? Специально для вас, каждую неделю — понедельник!

анекдот про выходные

— Чего ты боишься больше всего в пятницу 13-го?

— Понедельника 16-го.

анекдот про девушек

- Вы кто?

- Мы четверо всадников апокалипсиса: Мор, Война, Голод и Смерть.

- А это кто с вами?

- А это стажер, Понедельник.

шутка про понедельник

— Я изменю свою жизнь с понедельника.

— Сегодня понедельник.

— Ну, может быть не так быстро.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты