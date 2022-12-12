Когда-нибудь ты встретишь свое счастье, а пока встречай понедельник: шутки на злобу дня
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Сегодня в топе шуток — приколы на военную тематику: желательно о смерти путина и "могилизации" россиян. Однако не забывают украинцы и о темах, которые никогда не теряют своей актуальности.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про понедельник, — тот самый "тяжелый день" недели. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
Когда выйду на пенсию, буду каждый понедельник выходить в 7 утра на улицу, смотреть как люди идут на работу и страдают.
Хотите начать новую жизнь? Бросить пить и курить? Быть может поменять работу? Найти любовь всей жизни? Специально для вас, каждую неделю — понедельник!
— Чего ты боишься больше всего в пятницу 13-го?
— Понедельника 16-го.
- Вы кто?
- Мы четверо всадников апокалипсиса: Мор, Война, Голод и Смерть.
- А это кто с вами?
- А это стажер, Понедельник.
— Я изменю свою жизнь с понедельника.
— Сегодня понедельник.
— Ну, может быть не так быстро.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.