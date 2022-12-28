Вчера был корпоратив, а сегодня с утра трудовую книжку прям домой привезли: веселые шутки про праздники на работе
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Новогодние праздники в самом разгаре, и многие фирмы и компании в честь этого устраивают на работе корпоративы. А что случается на них — знают только те, кто на них бывал. Однако множество шуток и приколов на тематику новогодних корпоративов могут нам немного "нарисовать" картинку.
"Телеграф" собрал для вас подборку самых смешных и уморительных шуток про корпоративы, чтобы вы могли от души посмеяться. А возможно в этих анекдотах вы узнаете и себя или кого-то из своих коллег.
На корпоративах сильнее всего запоминается то, что главный герой произошедшего хотел бы забыть.
Дети Дискавери смотрят про саванну, цитирую: "многие особи раз в году собираются в одном месте ради драгоценнейшей возможности напиться". Я чуть не поперхнулся… и вспомнил новогодний корпоратив…
— Как корпоративчик прошел?
— Не очень. На столах были только мороженное и водка.
— И что?
— Что-что? Все простыли в стельку.
— Привет, можно вопрос?
— Спрашивай.
— Моя жена на наш корпоратив может попасть?
— Нет.
— Отлично.
На всех корпоративах я всегда бесплатно фотографирую своих коллег.
А вот удаляю их фотографии уже за деньги.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.