Вчера был корпоратив, а сегодня с утра трудовую книжку прям домой привезли: веселые шутки про праздники на работе

Забавные анекдоты для хорошего настроения в эту среду

Новогодние праздники в самом разгаре, и многие фирмы и компании в честь этого устраивают на работе корпоративы. А что случается на них — знают только те, кто на них бывал. Однако множество шуток и приколов на тематику новогодних корпоративов могут нам немного "нарисовать" картинку.

"Телеграф" собрал для вас подборку самых смешных и уморительных шуток про корпоративы, чтобы вы могли от души посмеяться. А возможно в этих анекдотах вы узнаете и себя или кого-то из своих коллег.

На корпоративах сильнее всего запоминается то, что главный герой произошедшего хотел бы забыть.

Дети Дискавери смотрят про саванну, цитирую: "многие особи раз в году собираются в одном месте ради драгоценнейшей возможности напиться". Я чуть не поперхнулся… и вспомнил новогодний корпоратив…

— Как корпоративчик прошел? — Не очень. На столах были только мороженное и водка. — И что? — Что-что? Все простыли в стельку.

— Привет, можно вопрос? — Спрашивай. — Моя жена на наш корпоратив может попасть? — Нет. — Отлично.

На всех корпоративах я всегда бесплатно фотографирую своих коллег. А вот удаляю их фотографии уже за деньги.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.