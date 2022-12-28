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Вчера был корпоратив, а сегодня с утра трудовую книжку прям домой привезли: веселые шутки про праздники на работе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Вчера был корпоратив, а сегодня с утра трудовую книжку прям домой привезли: веселые шутки про праздники на работе Новость обновлена 28 декабря 2022, 09:35

Забавные анекдоты для хорошего настроения в эту среду

Новогодние праздники в самом разгаре, и многие фирмы и компании в честь этого устраивают на работе корпоративы. А что случается на них — знают только те, кто на них бывал. Однако множество шуток и приколов на тематику новогодних корпоративов могут нам немного "нарисовать" картинку.

"Телеграф" собрал для вас подборку самых смешных и уморительных шуток про корпоративы, чтобы вы могли от души посмеяться. А возможно в этих анекдотах вы узнаете и себя или кого-то из своих коллег.

На корпоративах сильнее всего запоминается то, что главный герой произошедшего хотел бы забыть.

Анекдоты про корпоратив

Дети Дискавери смотрят про саванну, цитирую: "многие особи раз в году собираются в одном месте ради драгоценнейшей возможности напиться". Я чуть не поперхнулся… и вспомнил новогодний корпоратив…

Анекдоты про корпоратив на работе

— Как корпоративчик прошел?

— Не очень. На столах были только мороженное и водка.

— И что?

— Что-что? Все простыли в стельку.

Анекдоты про новогодний корпоратив на работе

— Привет, можно вопрос?

— Спрашивай.

— Моя жена на наш корпоратив может попасть?

— Нет.

— Отлично.

Анекдоты про новогодний корпоратив

На всех корпоративах я всегда бесплатно фотографирую своих коллег.

А вот удаляю их фотографии уже за деньги.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о понедельнике.

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