Колись ти зустрінеш своє щастя, а поки що зустрічай понеділок: жарти на злобу дня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сьогодні в топі жартів — приколи на воєнну тематику: бажано про смерть путіна і "могилізацію" росіян. Проте не забувають українці і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.
"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про понеділок, — той самий "важкий день" тижня. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!
Коли вийду на пенсію, кожен понеділок виходитиму о 7 ранку на вулицю, дивитися як люди йдуть на роботу і страждають.
Бажаєте розпочати нове життя? Кинути пити та палити? Може поміняти роботу? Знайти кохання всього життя? Спеціально для вас, щотижня – понеділок!
- Чого ти боїшся найбільше у п’ятницю 13-го?
- Понеділка 16-го.
- Ви хто?
- Ми четверо вершників апокаліпсиса: Мор, Війна, Голод та Смерть.
– А це хто з вами?
- А це стажист, Понеділок.
- Я зміню своє життя з понеділка.
- Сьогодні понеділок.
- Ну, може, не так швидко.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.