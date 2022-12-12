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Колись ти зустрінеш своє щастя, а поки що зустрічай понеділок: жарти на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
westwild.com.ua Новина оновлена 12 грудня 2022, 09:44

Смішні жарти про понеділок для чудового настрою в цей день

Сьогодні в топі жартів — приколи на воєнну тематику: бажано про смерть путіна і "могилізацію" росіян. Проте не забувають українці і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про понеділок, — той самий "важкий день" тижня. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Коли вийду на пенсію, кожен понеділок виходитиму о 7 ранку на вулицю, дивитися як люди йдуть на роботу і страждають.

анекдот про понеділок

Бажаєте розпочати нове життя? Кинути пити та палити? Може поміняти роботу? Знайти кохання всього життя? Спеціально для вас, щотижня – понеділок!

анекдот про вихідні

- Чого ти боїшся найбільше у п’ятницю 13-го?

- Понеділка 16-го.

жарт про понеділок

- Ви хто?

- Ми четверо вершників апокаліпсиса: Мор, Війна, Голод та Смерть.

– А це хто з вами?

- А це стажист, Понеділок.

анекдот про дівчат

- Я зміню своє життя з понеділка.

- Сьогодні понеділок.

- Ну, може, не так швидко.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти