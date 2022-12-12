Колись ти зустрінеш своє щастя, а поки що зустрічай понеділок: жарти на злобу дня

Смішні жарти про понеділок для чудового настрою в цей день

Сьогодні в топі жартів — приколи на воєнну тематику: бажано про смерть путіна і "могилізацію" росіян. Проте не забувають українці і про теми, які ніколи не втрачають своєї актуальності.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про понеділок, — той самий "важкий день" тижня. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Коли вийду на пенсію, кожен понеділок виходитиму о 7 ранку на вулицю, дивитися як люди йдуть на роботу і страждають.

Бажаєте розпочати нове життя? Кинути пити та палити? Може поміняти роботу? Знайти кохання всього життя? Спеціально для вас, щотижня – понеділок!

- Чого ти боїшся найбільше у п’ятницю 13-го? - Понеділка 16-го.

- Ви хто? - Ми четверо вершників апокаліпсиса: Мор, Війна, Голод та Смерть. – А це хто з вами? - А це стажист, Понеділок.

- Я зміню своє життя з понеділка. - Сьогодні понеділок. - Ну, може, не так швидко.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Володьку.