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Вчора був корпоратив, а сьогодні зранку трудову книжку додому привезли: веселі жарти про свята на роботі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вчора був корпоратив, а сьогодні зранку трудову книжку додому привезли: веселі жарти про свята на роботі Новина оновлена 28 грудня 2022, 09:35

Смішні анекдоти для гарного настрою в цю середу

Новорічні свята у самому розпалі, і багато фірм та компаній на честь цього влаштовують на роботі корпоративи. А що трапляється на них — знають лише ті, хто бував на них. Однак безліч жартів та приколів на тематику новорічних корпоративів можуть нам трохи "намалювати" картинку.

"Телеграф" зібрав для вас добірку найсмішніших і кумедніших жартів про корпоративи, щоб ви могли від душі посміятися. А можливо, в цих анекдотах ви дізнаєтеся і себе чи когось зі своїх колег.

На корпоративах найбільше запам’ятовується те, що головний герой події хотів би забути.

Анекдоти про корпоратив

Діти Дискавері дивляться про савану, цитую: "багато особин щорічно збираються в одному місці заради найдорожчої можливості напитися". Я мало не поперхнувся… і пригадав новорічний корпоратив…

Анекдоти про корпоратив на роботі

- Як корпоративчик пройшов?

- Не дуже. На столах були тільки морозиво та горілка.

- І що?

- Що що? Усі простили в устілку.

Анекдоти про новорічний корпоратив на роботі

- Привіт, можна питання?

— Запитуй.

— Моя дружина може потрапити на наш корпоратив?

- Ні.

- Чудово.

Анекдоти про новорічний корпоратив

На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег.

А ось видаляю їхні фотографії вже за гроші.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдот дня