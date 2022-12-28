Вчора був корпоратив, а сьогодні зранку трудову книжку додому привезли: веселі жарти про свята на роботі
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Новорічні свята у самому розпалі, і багато фірм та компаній на честь цього влаштовують на роботі корпоративи. А що трапляється на них — знають лише ті, хто бував на них. Однак безліч жартів та приколів на тематику новорічних корпоративів можуть нам трохи "намалювати" картинку.
"Телеграф" зібрав для вас добірку найсмішніших і кумедніших жартів про корпоративи, щоб ви могли від душі посміятися. А можливо, в цих анекдотах ви дізнаєтеся і себе чи когось зі своїх колег.
На корпоративах найбільше запам’ятовується те, що головний герой події хотів би забути.
Діти Дискавері дивляться про савану, цитую: "багато особин щорічно збираються в одному місці заради найдорожчої можливості напитися". Я мало не поперхнувся… і пригадав новорічний корпоратив…
- Як корпоративчик пройшов?
- Не дуже. На столах були тільки морозиво та горілка.
- І що?
- Що що? Усі простили в устілку.
- Привіт, можна питання?
— Запитуй.
— Моя дружина може потрапити на наш корпоратив?
- Ні.
- Чудово.
На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег.
А ось видаляю їхні фотографії вже за гроші.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.