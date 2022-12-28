Вчора був корпоратив, а сьогодні зранку трудову книжку додому привезли: веселі жарти про свята на роботі

Смішні анекдоти для гарного настрою в цю середу

Новорічні свята у самому розпалі, і багато фірм та компаній на честь цього влаштовують на роботі корпоративи. А що трапляється на них — знають лише ті, хто бував на них. Однак безліч жартів та приколів на тематику новорічних корпоративів можуть нам трохи "намалювати" картинку.

"Телеграф" зібрав для вас добірку найсмішніших і кумедніших жартів про корпоративи, щоб ви могли від душі посміятися. А можливо, в цих анекдотах ви дізнаєтеся і себе чи когось зі своїх колег.

На корпоративах найбільше запам’ятовується те, що головний герой події хотів би забути.

Діти Дискавері дивляться про савану, цитую: "багато особин щорічно збираються в одному місці заради найдорожчої можливості напитися". Я мало не поперхнувся… і пригадав новорічний корпоратив…

- Як корпоративчик пройшов? - Не дуже. На столах були тільки морозиво та горілка. - І що? - Що що? Усі простили в устілку.

- Привіт, можна питання? — Запитуй. — Моя дружина може потрапити на наш корпоратив? - Ні. - Чудово.

На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їхні фотографії вже за гроші.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.