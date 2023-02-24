Привітання з днем народження колезі жінці: цікаві побажання та гарні листівки

Привітайте колегу з її днем добрими словами

На роботі ми проводимо значну частину життя. Співробітники разом переживають успіхи та невдачі, злети та кризи, відзначають знакові один для одного дати. Рано чи пізно постає питання — що побажати колезі у день народження.

"Телеграф" зібрав найкращі побажання з днем народження колезі жінці. У добірці представлені листівки, а також побажання у віршах та прозі.

Листівки з днем народження жінці колезі

Надішліть колезі вітальну листівку

Порадуйте колегу яскравою листівкою

Вітальна листівка колезі з днем народження

Яскрава листівка для колеги

Привітання з днем народження жінці від колективу у прозі

Дорога наша колего, вітаємо Вас із днем народження! Нехай Вас оточують тільки люди, які вас розуміють, чуйні, добрі й щедрі на душевне тепло! І Ви завжди самі залишайтеся такою ж! Нехай у Вашому житті буде якнайбільше радості та світла!

З Днем народження! Хочеться побажати Вам багато добра та тепла, успіху та гармонії в житті. Нехай все задумане обов’язково здійсниться, нехай кожна подія дарує багато яскравих емоцій та усмішок!

З Днем народження! Дивовижній людині, прекрасній жінці, працьовитому професіоналу своєї справи хочеться сьогодні побажати лише найкращого. Здоров’я, відмінного настрою, любові, удачі, нових успіхів та довгих років життя!

З Днем народження вітаю! Прекрасній, чарівній колезі від душі бажаю бути найщасливішою, найулюбленішою, наймилішою, ніжною та добродушною, найуспішнішою у всіх сферах життя! Нехай життя не перестає тебе дивувати та радувати своїми чудовими моментами. Ніколи не засмучуйся, будь на позитиві й з упевненістю йди вперед!

Вітаю з днем народження. Нехай усі дні будуть такими ж радісними, веселими, сонячними та чудовими, як цей. Бажаю міцного здоров’я, сімейного щастя. Бажаю, щоб рідні та близькі завжди були поряд і радували. Бажаю кар’єрного зростання та достатку.

Красиві вітання з днем народження колезі жінці

Вітаю з днем народження і хочу побажати великого успіху в роботі, щоб гра завжди коштувала свічок, а витрачені сили гідно оцінювалися та винагороджувалися. Нехай кожен день буде продуктивним, щоб ідеї виникали легко і спонтанно, а бажання та мрії збувалися як за помахом чарівної палички. Будь такою ж чарівною та позитивною. Бажаю тобі кохання та міцного здоров’я, достатку та цінних моментів у житті.

Наша робота, як і у багатьох, буває часом дуже нервовою та складною, але ти чудово вмієш справлятися з усіма складними ситуаціями. Прекрасна, чуйна людина, гарна жінка — ти стала для нас незамінною. Поруч із тобою всі проблеми здаються незначними, адже ти завжди підтримаєш, допоможеш порадою. І ми хочемо побажати тобі цього дня завжди залишатися такою ж сміливою, рішучою, доброю та милою. Бажаємо тобі особистого щастя, а також здоров’я та багато добра в житті!

З Днем народження! У це чудове свято народження хочу побажати доброти, уваги, любові, миру, добра. Нехай спокій і умиротворення будуть присутні в кожній миті, нехай кохання супроводжує щодня. Бажаю справжньої краси, зовнішньої та внутрішньої. Бажаю порозуміння, міцних люблячих рук, надійних друзів. Нехай здоров’я буде постійним супутником на цікавому життєвому шляху.

Красиве привітання з днем народження жінці колезі у віршах

Шановна колего, Вас щиро вітаю! Міцного здоров’я та щастя бажаю. Терпіння, наснаги, натхнення в роботі, Побільше зарплату, поменше турботи. Бажаю Вам сил прокидатись зранку, Духмяної кави, смачного сніданку. Цікавих проектів, відпусток цілющих, Колег по роботі у всьому тямущих. Бажаю колего, кар’єрного росту, Щоб все "як по маслу" — і легко, і просто. Бажаю печалі і горя не знати, А тільки рости і завжди процвітати.

Нехай приносить задоволення робота, І гаманець товстіє від зарплати. Щоб працювати не доводилось в суботу, Відпусток й вихідних було багато. Хай успіх переслідує у справах, А щастя й затишок нехай чекають вдома. Життя хай має веселкові барви, Не знає ні турбот, ні втоми!

Здоров’я міцного на довгі роки, Щиро бажаю тобі залюбки, Хай доля дарує щастя довіку, Достатку і миру у домі без ліку. Калиною радість в душі хай квітує, Сопілка любові хай серце хвилює, А роси ранкові безмежно і щиро, Щоденно дарують наснагу і силу! З днем народження, колего!

З днем народження, колего, Від душі я вас вітаю, Нових звершень і досягнень В свято щиро побажаю. Хай робота в радість буде, Щастя хай в сім’ї живе, Кожен день нехай лиш радість І добробут вам несе.

Щиро вітаєм, колего, З святом чудовим твоїм! Зичимо, щоби любов’ю Завжди був сповнений дім! Хай будуть поруч з тобою Друзі, рідніші за всіх, А навкруги хай лунає Веселий, заразливий сміх!

Раніше "Телеграф" публікував найкращі привітання з днем народження начальниці.