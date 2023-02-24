Привітання з днем народження колезі жінці: цікаві побажання та гарні листівки
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Привітайте колегу з її днем добрими словами
На роботі ми проводимо значну частину життя. Співробітники разом переживають успіхи та невдачі, злети та кризи, відзначають знакові один для одного дати. Рано чи пізно постає питання — що побажати колезі у день народження.
"Телеграф" зібрав найкращі побажання з днем народження колезі жінці. У добірці представлені листівки, а також побажання у віршах та прозі.
Листівки з днем народження жінці колезі
Привітання з днем народження жінці від колективу у прозі
- Дорога наша колего, вітаємо Вас із днем народження! Нехай Вас оточують тільки люди, які вас розуміють, чуйні, добрі й щедрі на душевне тепло! І Ви завжди самі залишайтеся такою ж! Нехай у Вашому житті буде якнайбільше радості та світла!
- З Днем народження! Хочеться побажати Вам багато добра та тепла, успіху та гармонії в житті. Нехай все задумане обов’язково здійсниться, нехай кожна подія дарує багато яскравих емоцій та усмішок!
- З Днем народження! Дивовижній людині, прекрасній жінці, працьовитому професіоналу своєї справи хочеться сьогодні побажати лише найкращого. Здоров’я, відмінного настрою, любові, удачі, нових успіхів та довгих років життя!
- З Днем народження вітаю! Прекрасній, чарівній колезі від душі бажаю бути найщасливішою, найулюбленішою, наймилішою, ніжною та добродушною, найуспішнішою у всіх сферах життя! Нехай життя не перестає тебе дивувати та радувати своїми чудовими моментами. Ніколи не засмучуйся, будь на позитиві й з упевненістю йди вперед!
- Вітаю з днем народження. Нехай усі дні будуть такими ж радісними, веселими, сонячними та чудовими, як цей. Бажаю міцного здоров’я, сімейного щастя. Бажаю, щоб рідні та близькі завжди були поряд і радували. Бажаю кар’єрного зростання та достатку.
Красиві вітання з днем народження колезі жінці
- Вітаю з днем народження і хочу побажати великого успіху в роботі, щоб гра завжди коштувала свічок, а витрачені сили гідно оцінювалися та винагороджувалися. Нехай кожен день буде продуктивним, щоб ідеї виникали легко і спонтанно, а бажання та мрії збувалися як за помахом чарівної палички. Будь такою ж чарівною та позитивною. Бажаю тобі кохання та міцного здоров’я, достатку та цінних моментів у житті.
- Наша робота, як і у багатьох, буває часом дуже нервовою та складною, але ти чудово вмієш справлятися з усіма складними ситуаціями. Прекрасна, чуйна людина, гарна жінка — ти стала для нас незамінною. Поруч із тобою всі проблеми здаються незначними, адже ти завжди підтримаєш, допоможеш порадою. І ми хочемо побажати тобі цього дня завжди залишатися такою ж сміливою, рішучою, доброю та милою. Бажаємо тобі особистого щастя, а також здоров’я та багато добра в житті!
- З Днем народження! У це чудове свято народження хочу побажати доброти, уваги, любові, миру, добра. Нехай спокій і умиротворення будуть присутні в кожній миті, нехай кохання супроводжує щодня. Бажаю справжньої краси, зовнішньої та внутрішньої. Бажаю порозуміння, міцних люблячих рук, надійних друзів. Нехай здоров’я буде постійним супутником на цікавому життєвому шляху.
Красиве привітання з днем народження жінці колезі у віршах
Шановна колего, Вас щиро вітаю!
Міцного здоров’я та щастя бажаю.
Терпіння, наснаги, натхнення в роботі,
Побільше зарплату, поменше турботи.
Бажаю Вам сил прокидатись зранку,
Духмяної кави, смачного сніданку.
Цікавих проектів, відпусток цілющих,
Колег по роботі у всьому тямущих.
Бажаю колего, кар’єрного росту,
Щоб все "як по маслу" — і легко, і просто.
Бажаю печалі і горя не знати,
А тільки рости і завжди процвітати.
Нехай приносить задоволення робота,
І гаманець товстіє від зарплати.
Щоб працювати не доводилось в суботу,
Відпусток й вихідних було багато.
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок нехай чекають вдома.
Життя хай має веселкові барви,
Не знає ні турбот, ні втоми!
Здоров’я міцного на довгі роки,
Щиро бажаю тобі залюбки,
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!
З днем народження, колего!
З днем народження, колего,
Від душі я вас вітаю,
Нових звершень і досягнень
В свято щиро побажаю.
Хай робота в радість буде,
Щастя хай в сім’ї живе,
Кожен день нехай лиш радість
І добробут вам несе.
Щиро вітаєм, колего,
З святом чудовим твоїм!
Зичимо, щоби любов’ю
Завжди був сповнений дім!
Хай будуть поруч з тобою
Друзі, рідніші за всіх,
А навкруги хай лунає
Веселий, заразливий сміх!
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