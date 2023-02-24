Поздравление с днем рождения коллеге женщине: интересные пожелания и красивые открытки

Поздравьте коллегу с ее днем добрыми словами

На работе мы проводим значительную часть жизни. Сотрудники вместе переживают успехи и неудачи, взлеты и кризисы, отмечают знаковые друг для друга даты. Рано или поздно возникает вопрос — что пожелать коллеге в день рождения.

"Телеграф" собрал лучшие пожелания с днем рождения коллеге женщине. В подборке представлены открытки, а также пожелания в стихах и прозе.

Открытки с днем рождения женщине коллеге

Отправьте коллеге поздравительную открытку

Порадуйте коллегу яркой открыткой

Открытка коллеге с днем рождения

Яркая открытка для коллеги

Поздравление с днем рождения женщине от коллектива в прозе

Дорогая наша коллега, поздравляем Вас с днем рождения! Пусть Вас окружают только понимающие, отзывчивые, добрые и щедрые на душевное тепло люди! И Вы всегда сами оставайтесь такой же! Пусть в Вашей жизни будет как можно больше радости и света!

С днем рождения! Хочется пожелать Вам много добра и тепла, успеха и гармонии в жизни. Пусть все задуманное обязательно осуществится, пусть каждое событие дарит много ярких эмоций и улыбок!

С днем рождения! Удивительному человеку, прекрасной женщине, трудолюбивому профессионалу своего дела, хочется сегодня пожелать только самого лучшего. Здоровья, отличного настроения, любви, удачи, новых успехов и долгих лет жизни!

С днем рождения поздравляю! Прекрасной, очаровательной коллеге от души желаю быть самой счастливой, любимой, милой, нежной и добродушной, успешной во всех сферах жизни! Пусть жизнь не перестаёт тебя удивлять и радовать своими чудными моментами. Никогда не унывай, будь на позитиве и с уверенностью иди вперёд!

Поздравляю с днем рождения. Пусть все дни будут такими же радостными, веселыми, солнечными и замечательными, как этот. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья. Желаю, чтобы родные и близкие всегда были рядом и радовали. Желаю карьерного роста и достатка.

Красивое поздравление с днем рождения женщине коллеге

Поздравляю с днем рождения и хочу пожелать большого успеха в работе, чтобы игра всегда стоила свеч, а затраченные силы по достоинству оценивались и вознаграждались. Пусть каждый день будет продуктивным, чтобы идеи возникали легко и спонтанно, а желания и мечты сбывались как по волшебству. Будь такой же обворожительной и позитивной. Желаю тебе любви и крепкого здоровья, достатка и ценных моментов в жизни.

Наша работа, как и у многих, бывает временами очень нервной и сложной, но ты прекрасно умеешь справляться со всеми сложными ситуациями. Прекрасный, отзывчивый человек, красивая женщина — ты стала для нас незаменимой. Рядом с тобой все проблемы кажутся незначительными, ведь ты всегда поддержишь, поможешь советом. И мы хотим пожелать тебе в этот день, всегда оставаться такой же смелой, решительной, доброй и милой. Желаем тебе и личного счастья, а также здоровья и много добра в жизни!

С днем рождения! В этот замечательный праздник рождения хочу пожелать доброты, внимания, любви, мира, добра. Пусть спокойствие и умиротворенность присутствуют в каждом мгновении, пусть любовь сопровождает каждый день. Желаю настоящей красоты, внешней и внутренней. Желаю взаимопонимания, крепких любящих рук, надежных друзей. Пусть здоровье будет постоянным спутником на интересном жизненном пути.

Красивое поздравление с днем рождения коллеге женщине в стихах

С днем рождения, коллега, Поздравляет коллектив. Вам желаем мы здоровья, Дарим весь свой позитив. А еще чуток терпенья, Бодрости заряд большой, Настроенье для работы Дарим с щедрою душой. Счастья вам, уюта в доме И достатка на века, Чтобы денежки без счета Сыпались из кошелька!

Легкой работы, зарплаты большой, Чтобы справляться с задачей любой, С целью по жизни идти лишь вперед, Чтобы по силам любой был отчет. Счастья, здоровья, успехов, тепла, Чтобы печаль быстро мимо прошла, Отпуск скорее всегда наступал, Чтобы начальник ценил, уважал. Солнца, веселья, улыбок, добра, Вечером, днем и в обед, и с утра, Сил, позитива, любви, настроения, Мы поздравляем Вас с днем рождения!

Коллеге обаятельной, Безумно привлекательной, И очень работящей, На месте не сидящей Шлём кучу поздравлений, А повод — день рождения. И нужно жить, блистая, Взахлеб любить, мечтая. Быть звонкой, креативной, По-прежнему активной. Пусть счастье будет вечным, А радость — бесконечной!

Вы, коллега, просто супер, А точнее, высший класс! С днем рождения поздравляем От души сегодня Вас! Пусть удача и везение Не покинут никогда, На работе лишь терпения — Пригодится ведь всегда! Чтоб возможности и планы Совпадали вновь и вновь, Роста премий и зарплаты, В жизни пусть царит любовь! Красоты и вдохновения, Счастья женского, добра, Радости и настроения, И душевного тепла!

Прекрасная коллега, само очарование, Одной тебе сегодня вручим свое признание: Задорнее, свежее и краше не найти, Душевный человек ты. Желаем мы цвести. Решительно и смело иди всегда вперед, А в планах обозначим тебе карьерный взлет. Всегда здоровой будь ты и очень молодой, Обнять тебя хотим мы в день именинный твой. Красивой тебе жизни и искренней любви! Робеть не смей и ловко удачу ты лови. Умей быть самой яркой. И ярче всех живи!

Ранее "Телеграф" публиковал лучшие поздравления с днем рождения начальнице.