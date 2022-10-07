Лучшие поздравления с днем рождения начальнице: короткие тексты и стихи
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В праздничный день своей руководительницы будьте красноречивы, но лаконичны.
Как лучше всего поздравить женщину-начальницу с днем рождения? Чтобы не загромождать эфир большими текстами, а уши коллег – долгими и утомительными речами, поздравьте свою руководительницу эффектно, приятно и лаконично. Так вы и правила вежливого тона соблюдете и не нагрузите женщину в ее день на полчаса.
"Телеграф" нашел красивые, добрые, душевные короткие поздравления с днем рождения начальнице. При желании их можно отправить в виде сообщения или произнести прямо виновнице торжества, не отнимая при этом много времени.
Лаконичное поздравление с днем рождения начальнице в стихах
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Карьеры успешной желаю я вам,
И воплотить все мечты в день рождения.
Вы прирожденный начальник, мадам,
Пускай оправдаются ваши стремления.
Короткое поздравление с днем рождения директору женщине
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Прекрасной женщине хочу я пожелать
В карьере только взлетов, без падений.
Начальник справедливый – это факт,
Пусть будет безупречным день рождения!
Как поздравить леди-босса с днем рождения
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Вы начальница крутая!
Пожелать лишь остается:
Коллектив пусть уважает,
А доход рекою льется!
Эффектное поздравление в день рождения начальнице
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Начальница, справляетесь прекрасно,
От вас в восторге весь наш коллектив.
Желаем в планах вам погоды ясной
И самых грандиозных перспектив!
Короткое и классное стихотворение женщине-руководителю с днем рождения
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Наша начальница – гордость компании!
Пусть исполняются ваши желания,
Осуществляются ваши стремления.
Мира, любви и добра. С днем рождения!
Лаконичное поздравление начальнице своими словами от коллектива
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Поздравляем замечательную женщину, мудрую начальницу,
справедливую руководительницу с днем рождения!
Ценим, любим, уважаем и хотим работать с вами еще долгие годы.
Как кратко и ясно поздравить леди-босса с именинами
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С днем рождения! Желаем достатка и благополучия,
пусть удача всегда будет рядом и здоровье никогда вас не подводит!
Прикольный короткий стих даме руководителю в день рождения
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С днем рождения, business women!
Будет пусть всегда легко,
Вы наш самый верный штурман
С легкой женскою рукой!
Позитивное поздравление от подчиненных женщине-руководителю с днем рождения
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Нашу многоуважаемую начальницу мы всем дружным коллективом
поздравляем с днем рождения!
Пусть ваши мечты сбываются,
пусть жизнь будет радостной, роскошной и сказочной!
Поздравления с именинами начальнице от коллег короткие
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Дорогая наша начальница, поздравляем с именинами!
Мы вами очень гордимся и хотим, чтоб вы также всегда гордились нами.
Крепкого здоровья вам и всех благ!
С днем рождения леди-боссу: веселое короткое поздравление в прозе
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Нашу начальницу поздравляем с очередным семнадцатилетием!
Желаем неуемной энергии, плодотворной работы,
креативных идей, процветания и самосовершенствования!
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.