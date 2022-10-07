Лучшие поздравления с днем рождения начальнице: короткие тексты и стихи

В праздничный день своей руководительницы будьте красноречивы, но лаконичны.

Как лучше всего поздравить женщину-начальницу с днем рождения? Чтобы не загромождать эфир большими текстами, а уши коллег – долгими и утомительными речами, поздравьте свою руководительницу эффектно, приятно и лаконично. Так вы и правила вежливого тона соблюдете и не нагрузите женщину в ее день на полчаса.

"Телеграф" нашел красивые, добрые, душевные короткие поздравления с днем рождения начальнице. При желании их можно отправить в виде сообщения или произнести прямо виновнице торжества, не отнимая при этом много времени.

Лаконичное поздравление с днем рождения начальнице в стихах

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Карьеры успешной желаю я вам,

И воплотить все мечты в день рождения.

Вы прирожденный начальник, мадам,

Пускай оправдаются ваши стремления.

Короткое поздравление с днем рождения директору женщине

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Прекрасной женщине хочу я пожелать

В карьере только взлетов, без падений.

Начальник справедливый – это факт,

Пусть будет безупречным день рождения!

Как поздравить леди-босса с днем рождения

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Вы начальница крутая!

Пожелать лишь остается:

Коллектив пусть уважает,

А доход рекою льется!

Эффектное поздравление в день рождения начальнице

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Начальница, справляетесь прекрасно,

От вас в восторге весь наш коллектив.

Желаем в планах вам погоды ясной

И самых грандиозных перспектив!

Короткое и классное стихотворение женщине-руководителю с днем рождения

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Наша начальница – гордость компании!

Пусть исполняются ваши желания,

Осуществляются ваши стремления.

Мира, любви и добра. С днем рождения!

Лаконичное поздравление начальнице своими словами от коллектива

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Поздравляем замечательную женщину, мудрую начальницу,

справедливую руководительницу с днем рождения!

Ценим, любим, уважаем и хотим работать с вами еще долгие годы.

Как кратко и ясно поздравить леди-босса с именинами

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С днем рождения! Желаем достатка и благополучия,

пусть удача всегда будет рядом и здоровье никогда вас не подводит!

Прикольный короткий стих даме руководителю в день рождения

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С днем рождения, business women!

Будет пусть всегда легко,

Вы наш самый верный штурман

С легкой женскою рукой!

Позитивное поздравление от подчиненных женщине-руководителю с днем рождения

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Нашу многоуважаемую начальницу мы всем дружным коллективом

поздравляем с днем рождения!

Пусть ваши мечты сбываются,

пусть жизнь будет радостной, роскошной и сказочной!

Поздравления с именинами начальнице от коллег короткие

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Дорогая наша начальница, поздравляем с именинами!

Мы вами очень гордимся и хотим, чтоб вы также всегда гордились нами.

Крепкого здоровья вам и всех благ!

С днем рождения леди-боссу: веселое короткое поздравление в прозе

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Нашу начальницу поздравляем с очередным семнадцатилетием!

Желаем неуемной энергии, плодотворной работы,

креативных идей, процветания и самосовершенствования!

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.