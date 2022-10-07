Найкращі привітання з днем народження начальниці: короткі тексти та вірші
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У святковий день своєї керівниці будьте промовисті, але лаконічні.
Як найкраще привітати жінку-начальницю з днем народження? Щоб не займати ефір великими текстами, а вуха колег – довгими та втомливими промовами, привітайте свою керівницю ефектно, приємно та лаконічно. Так ви і правила ввічливого тону дотримаєтеся, і не навантажите жінку в її день на півгодини.
"Телеграф" знайшов гарні, добрі, душевні короткі поздоровлення з днем народження начальниці. За бажання їх можна відправити у вигляді повідомлення або промовити прямо винуватці урочистостей, не забираючи при цьому багато часу.
Лаконічне привітання з днем народження начальниці у віршах
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Кар’єри успішної бажаю я вам,
Хай втіляться мрії у радісне свято.
Ви гарний і мудрий начальник, мадам,
Хай буде життя ваше щедре й багате.
Привітання з днем народження директору жінці
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Гарну нашу керівницю,
З днем народження вітаю,
Милою та чарівною
Бути вам завжди бажаю.
Як привітати леді-боса з днем народження
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Хай життя сюрпризи вам дарує,
Кожен день вітає та дивує,
Бажаємо щастя, сонячних мрій,
Благополуччя, радості, надій,
В родині злагоди, тепла і миру,
А на роботі – натхнення й позитиву.
Ефектне привітання у день народження начальниці
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Начальниця, справляєтесь чудово,
Від вас у захваті робочий колектив.
Бажаємо завжди погоди вам ясної
І гарних, грандіозних перспектив!
Короткий та класний вірш жінці-керівнику з днем народження
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Наша начальниця – гордість компанії!
Нехай виконуються ваші бажання,
Раді ми свято це зустрічати
Бажаємо горя і смутку не знати!
Лаконічне привітання начальниці своїми словами від колективу
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Вітаємо чудову жінку, мудру начальницю,
справедливу керівницю з днем народження!
Цінуємо, любимо, поважаємо і хочемо працювати з вами ще довгі роки.
Як коротко та гарно привітати леді-боса з іменинами
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З Днем народження! Бажаємо достатку та благополуччя,
нехай успіх завжди буде поруч і здоров’я ніколи вас не підводить!
Прикольний короткий вірш дамі керівнику у день народження
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З днем народження, business women!
Ви наш найвірніший штурман.
Нехай з вами нам буде несумно!
Позитивне вітання від підлеглих жінці-керівнику з днем народження
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Нашу шановну начальницю ми всім дружним колективом
Вітаємо з Днем народження!
Нехай ваші мрії збуваються,
нехай життя буде радісним, розкішним і казковим!
Привітання з іменинами начальниці від колег короткі
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Дорога наша начальнице, вітаємо з іменинами!
Ми дуже пишаємося і хочемо, щоб ви також завжди пишалися нами.
Міцного здоров’я вам і всіх благ!
З днем народження леді-босу: веселе коротке привітання у прозі
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Нашу начальницю вітаємо із черговим сімнадцятиріччям!
Бажаємо невгамовної енергії, плідної роботи,
креативних ідей, процвітання та самовдосконалення!
Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження начальнику-чоловіку.