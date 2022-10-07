Найкращі привітання з днем народження начальниці: короткі тексти та вірші

У святковий день своєї керівниці будьте промовисті, але лаконічні.

Як найкраще привітати жінку-начальницю з днем народження? Щоб не займати ефір великими текстами, а вуха колег – довгими та втомливими промовами, привітайте свою керівницю ефектно, приємно та лаконічно. Так ви і правила ввічливого тону дотримаєтеся, і не навантажите жінку в її день на півгодини.

"Телеграф" знайшов гарні, добрі, душевні короткі поздоровлення з днем народження начальниці. За бажання їх можна відправити у вигляді повідомлення або промовити прямо винуватці урочистостей, не забираючи при цьому багато часу.

Лаконічне привітання з днем народження начальниці у віршах

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Кар’єри успішної бажаю я вам,

Хай втіляться мрії у радісне свято.

Ви гарний і мудрий начальник, мадам,

Хай буде життя ваше щедре й багате.

Привітання з днем народження директору жінці

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Гарну нашу керівницю,

З днем народження вітаю,

Милою та чарівною

Бути вам завжди бажаю.

Як привітати леді-боса з днем народження

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Хай життя сюрпризи вам дарує,

Кожен день вітає та дивує,

Бажаємо щастя, сонячних мрій,

Благополуччя, радості, надій,

В родині злагоди, тепла і миру,

А на роботі – натхнення й позитиву.

Ефектне привітання у день народження начальниці

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Начальниця, справляєтесь чудово,

Від вас у захваті робочий колектив.

Бажаємо завжди погоди вам ясної

І гарних, грандіозних перспектив!

Короткий та класний вірш жінці-керівнику з днем народження

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Наша начальниця – гордість компанії!

Нехай виконуються ваші бажання,

Раді ми свято це зустрічати

Бажаємо горя і смутку не знати!

Лаконічне привітання начальниці своїми словами від колективу

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Вітаємо чудову жінку, мудру начальницю,

справедливу керівницю з днем народження!

Цінуємо, любимо, поважаємо і хочемо працювати з вами ще довгі роки.

Як коротко та гарно привітати леді-боса з іменинами

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З Днем народження! Бажаємо достатку та благополуччя,

нехай успіх завжди буде поруч і здоров’я ніколи вас не підводить!

Прикольний короткий вірш дамі керівнику у день народження

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З днем народження, business women!

Ви наш найвірніший штурман.

Нехай з вами нам буде несумно!

Позитивне вітання від підлеглих жінці-керівнику з днем народження

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Нашу шановну начальницю ми всім дружним колективом

Вітаємо з Днем народження!

Нехай ваші мрії збуваються,

нехай життя буде радісним, розкішним і казковим!

Привітання з іменинами начальниці від колег короткі

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Дорога наша начальнице, вітаємо з іменинами!

Ми дуже пишаємося і хочемо, щоб ви також завжди пишалися нами.

Міцного здоров’я вам і всіх благ!

З днем народження леді-босу: веселе коротке привітання у прозі

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Нашу начальницю вітаємо із черговим сімнадцятиріччям!

Бажаємо невгамовної енергії, плідної роботи,

креативних ідей, процвітання та самовдосконалення!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження начальнику-чоловіку.