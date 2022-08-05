Листівка з днем народження начальниці: красиві привітання у віршах та картинках

Виберіть найкраще привітання з днем народження начальнику жінці: листівки, картинки та побажання

На роботі наближається свято, і ваша начальниця готується відзначати свої іменини? Отже, перед підлеглими незабаром постане питання, що подарувати та як привітати начальника з днем народження.

Адже не лише квартальні звіти та аврали можуть бути причиною активності дружнього трудового колективу. Та й чергове професійне свято – не єдина нагода для пиятики. Коли свої іменини відзначає улюблений керівник, листівки з днем народження начальнику – жінці чи чоловікові – це чудовий варіант вітання. А вибір подарунка – головне завдання всім співробітникам.

Незалежно від того, які склалися стосунки у робочому колективі – теплі та душевні чи офіційно-ділові, день народження начальника – це свято для всіх працівників та привід його привітати.

Яке придумати вітання з днем народження начальниці? Листівка — найкращий варіант крім, власне, подарунка. Зазвичай бізнес-леді задаровують квітами, цукерками, посмішками, позитивом та приємними новинами. Найкращі побажання, які традиційно звучать у такий день:

розвитку,

процвітання,

багатства,

успіху,

щастя!

"Телеграф" підготував для вас красиві листівки з днем народження начальнику-жінку, а також веселі та ефектні картинки з днем народження жінці керівнику.

Найкращі листівки з днем народження начальниці жінки

Ніжна листівка з днем народження жінки начальниці

Щира листівка з днем народження жінці керівнику

Яскрава листівка начальниці з днем народження

Прикольні листівки з днем народження начальника жінки

Ефектна картинка з днем народження начальниці

Позитивна листівка з днем народження директора жінки

Веселе вітання з днем народження жінці керівнику: листівка

Веселе вітання з днем народження жінці керівнику: листівка

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