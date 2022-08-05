Листівка з днем народження начальниці: красиві привітання у віршах та картинках
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Виберіть найкраще привітання з днем народження начальнику жінці: листівки, картинки та побажання
На роботі наближається свято, і ваша начальниця готується відзначати свої іменини? Отже, перед підлеглими незабаром постане питання, що подарувати та як привітати начальника з днем народження.
Адже не лише квартальні звіти та аврали можуть бути причиною активності дружнього трудового колективу. Та й чергове професійне свято – не єдина нагода для пиятики. Коли свої іменини відзначає улюблений керівник, листівки з днем народження начальнику – жінці чи чоловікові – це чудовий варіант вітання. А вибір подарунка – головне завдання всім співробітникам.
Незалежно від того, які склалися стосунки у робочому колективі – теплі та душевні чи офіційно-ділові, день народження начальника – це свято для всіх працівників та привід його привітати.
Яке придумати вітання з днем народження начальниці? Листівка — найкращий варіант крім, власне, подарунка. Зазвичай бізнес-леді задаровують квітами, цукерками, посмішками, позитивом та приємними новинами. Найкращі побажання, які традиційно звучать у такий день:
- розвитку,
- процвітання,
- багатства,
- успіху,
- щастя!
"Телеграф" підготував для вас красиві листівки з днем народження начальнику-жінку, а також веселі та ефектні картинки з днем народження жінці керівнику.
Найкращі листівки з днем народження начальниці жінки
Прикольні листівки з днем народження начальника жінки
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