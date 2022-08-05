Открытка с днем рождения начальнице: красивые поздравления в стихах и картинках

Выберите лучшее поздравление с днем рождения начальнику женщине: открытки, картинки и пожелания

На работе близится торжество, и ваша начальница готовится отмечать свои именины? Значит, перед подчиненными вскоре встанет вопрос, что подарить и как поздравить начальника с днем рождения.

Ведь не только квартальные отчеты и авралы могут быть причиной активности дружного трудового коллектива. Да и очередной профессиональный праздник – не единственный повод для пьянки. Когда свои именины отмечает любимый руководитель, открытки с днем рождения начальнику – женщине или мужчине – это отличный вариант поздравления. А выбор подарка – главная задача для всех сотрудников.

Независимо от того, какие сложились отношения в рабочем коллективе – теплые и душевные или официально-деловые, день рождения начальника – это праздник для всех работников и повод его поздравить.

Какое придумать поздравление с днем рождения начальнице? Открытка – лучший вариант помимо, собственно, подарка. Обычно бизнес-леди задаривают цветами, конфетами, улыбками, позитивом и приятными новостями. Лучшие пожелания, которые традиционно звучат в такой день:

развития,

процветания,

богатства,

успеха,

счастья!

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки с днем рождения начальнику-женщине, а также веселые и эффектные картинки с днем рождения женщине руководителю.

Лучшие открытки с днем рождения начальнице женщине

Нежная открытка с днем рождения женщине начальнице

Искренняя открытка с днем рождения женщине руководителю

Яркая открытка начальнице с днем рождения

Прикольные открытки с днем рождения начальнику женщине

Эффектная картинка с днем рождения начальнице

Позитивная открытка с днем рождения директору женщине

Веселое поздравление с днем рождения женщине руководителю: открытка

Веселое поздравление с днем рождения женщине руководителю: открытка

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.