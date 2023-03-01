Поздравления с днем рождения женщине коллеге: душевные пожелания в прозе

Выберите для коллеги отличное поздравление в прозе

Поздравление коллеги с днем рождения является обязательной частью корпоративной культуры и признаком хорошего тона. Даже если вы с именинницей не сталкиваетесь близко по рабочим вопросам, сказать пару поздравительных фраз будет не лишним. А в том случае, если день рождения празднует коллега, с которой приходится трудиться рука об руку, без поздравления вовсе не обойтись.

Общепринятой формы пожеланий для коллеги именинницы не существует. Каждый выбирает поздравление, которое ему больше нравится. "Телеграф" собрал интересные поздравления с днем рождения для женщины коллеги. Любое из них можно отправить имениннице в мессенджере, или же произнести при личной встрече.

Поздравление с днем рождения в прозе для уважаемой коллеги

Коллега моя дорогая, оставайся такой же энергичной, жизнерадостной, позитивной и уверенной в себе! Достигай всех целей. Пусть тебе на все хватает сил и упорства. А еще желаю любви, счастья, уюта дома и отличных друзей. Поздравляю!

В этот день признаемся, что работать с вами очень комфортно и радостно. Желаем, чтобы каждый ваш день на работе проходил с интересными идеями и не менее интересным их исполнением. Каждый вечер после работы пусть будет наполнен душевностью и спокойствием. А вот в выходные пусть с вами будут происходить события, которые подарят яркие впечатления и прекрасное настроение!

Мы с вами работаем бок о бок уже много лет. Признаемся, что среди нет нас более умелой сотрудницы. Вы умеете выполнять задачи, которые другим коллегам не под силу. А еще вы прекрасная собеседница и прекрасно умеете поддержать в трудную минуту. Поздравляем вас с днем рождения и желаем сил, энергии, исполнения желаний, любви и счастья. Знайте, что мы вами очень дорожим!

Драгоценная коллега, желаю жить легко и просто. Пусть все старания увенчаются успехом. Пусть бесконечно растут доходы. Пусть абсолютно каждый день твоей жизни будет счастливым. Успехов тебе во всем!

Ты украшаешь наш коллектив. Ежедневно ты заряжаешь всех нас позитивом. Ты так тепло и с заботой ко всем относишься. Мы поздравляем тебя с днем рождения! Будь такой же легкой, искренней, доброй, милой и заботливой. Пусть твоя жизнерадостность никогда не угаснет!

Пожелания с днем рождения в прозе женщине коллеге

Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи и успехов на работе, любви и счастья дома и в личной жизни и гармонии и фарта по жизни. С праздником!

Желаю почета от коллег и начальства, карьерного взлета, развития и новых достижений в работе, душевной атмосферы в коллективе и спокойствия дома. С днем рождения!

Пусть перед тобой откроется масса перспектив на работе. Желаю, чтобы в твою голову приходили сотни крутых идей и у тебя хватало энергии на их реализацию. Ну и конечно же желаю счастья, любви и достатка! С твоим днем!

С днем рождения! Желаем отличного настроения, справедливого руководителя, повышения, классных коллег и внушительной зарплаты. Пусть у вас будет крепкое здоровье. Желаем, чтобы в жизни было достаточно отдыха и приятных путешествий.

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