Поздравления с днем рождения женщине коллеге: душевные пожелания в прозе
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Выберите для коллеги отличное поздравление в прозе
Поздравление коллеги с днем рождения является обязательной частью корпоративной культуры и признаком хорошего тона. Даже если вы с именинницей не сталкиваетесь близко по рабочим вопросам, сказать пару поздравительных фраз будет не лишним. А в том случае, если день рождения празднует коллега, с которой приходится трудиться рука об руку, без поздравления вовсе не обойтись.
Общепринятой формы пожеланий для коллеги именинницы не существует. Каждый выбирает поздравление, которое ему больше нравится. "Телеграф" собрал интересные поздравления с днем рождения для женщины коллеги. Любое из них можно отправить имениннице в мессенджере, или же произнести при личной встрече.
Поздравление с днем рождения в прозе для уважаемой коллеги
- Коллега моя дорогая, оставайся такой же энергичной, жизнерадостной, позитивной и уверенной в себе! Достигай всех целей. Пусть тебе на все хватает сил и упорства. А еще желаю любви, счастья, уюта дома и отличных друзей. Поздравляю!
- В этот день признаемся, что работать с вами очень комфортно и радостно. Желаем, чтобы каждый ваш день на работе проходил с интересными идеями и не менее интересным их исполнением. Каждый вечер после работы пусть будет наполнен душевностью и спокойствием. А вот в выходные пусть с вами будут происходить события, которые подарят яркие впечатления и прекрасное настроение!
- Мы с вами работаем бок о бок уже много лет. Признаемся, что среди нет нас более умелой сотрудницы. Вы умеете выполнять задачи, которые другим коллегам не под силу. А еще вы прекрасная собеседница и прекрасно умеете поддержать в трудную минуту. Поздравляем вас с днем рождения и желаем сил, энергии, исполнения желаний, любви и счастья. Знайте, что мы вами очень дорожим!
- Драгоценная коллега, желаю жить легко и просто. Пусть все старания увенчаются успехом. Пусть бесконечно растут доходы. Пусть абсолютно каждый день твоей жизни будет счастливым. Успехов тебе во всем!
- Ты украшаешь наш коллектив. Ежедневно ты заряжаешь всех нас позитивом. Ты так тепло и с заботой ко всем относишься. Мы поздравляем тебя с днем рождения! Будь такой же легкой, искренней, доброй, милой и заботливой. Пусть твоя жизнерадостность никогда не угаснет!
Пожелания с днем рождения в прозе женщине коллеге
- Поздравляю с днем рождения! Желаю удачи и успехов на работе, любви и счастья дома и в личной жизни и гармонии и фарта по жизни. С праздником!
- Желаю почета от коллег и начальства, карьерного взлета, развития и новых достижений в работе, душевной атмосферы в коллективе и спокойствия дома. С днем рождения!
- Пусть перед тобой откроется масса перспектив на работе. Желаю, чтобы в твою голову приходили сотни крутых идей и у тебя хватало энергии на их реализацию. Ну и конечно же желаю счастья, любви и достатка! С твоим днем!
- С днем рождения! Желаем отличного настроения, справедливого руководителя, повышения, классных коллег и внушительной зарплаты. Пусть у вас будет крепкое здоровье. Желаем, чтобы в жизни было достаточно отдыха и приятных путешествий.
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