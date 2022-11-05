Трогательное поздравление с днем рождения начальнице: открытки и проза

Душевное поздравление с днем рождения начальнице в материале "Телеграфа"

Ежегодно сотрудники любого предприятия ищут красивое поздравление с днем рождения руководителю женщине. Конечно, подарок важен в первую очередь, но и отличным вариантом будет красивое поздравление начальнице в ее особый день.

Первое, о чем следует помнить, это то, что красивое поздравление с днем рождения начальнице должно быть красивым, приятными и запоминающимися. Душевное поздравление с днем рождения начальнице можно отправить текстом на почту, в социальных сетях, мессенджерах.

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Красивое поздравление начальнице с днем рождения

Поздравляю Вас с днем рождения! Желаю всегда оставаться такой сильной, волевой, идущей к своей цели женщиной. Работать под Вашим справедливым руководством − одно удовольствие. Пусть самые сильные Ваши качества приносят удовлетворение от жизни и работы, здоровье будет крепким, а чуткое сердце не знает печали. Пусть воплотятся все Ваши мечты и желания, а компания выходит на высокие уровни. Пусть в этот вечер будет много смеха и веселья, тёплых слов, греющих душу. Будьте счастливы, любимы и всегда так же неотразимы.

С днем рождения, замечательная начальница! От души спешу пожелать в этот день почувствовать себя королевой, оставить все тревоги и печали за порогом прошлого года жизни. Пусть впереди Вас ждет много удач и побед, невероятных успехов и достижений. Желаю всегда оставаться восхитительной женщиной, лучшей начальницей и просто хорошим человеком. Здоровья и терпения, красоты и вдохновения, радости и счастья, любви и богатства!

Поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам всегда быть такой цветущей, жизнерадостной и успешной женщиной! Пускай Ваша жизнь будет насыщенной, яркой и интересной! Достигайте всех поставленных целей, шагайте только вперед и будьте счастливы!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Пусть удача будет вашей верной спутницей, все цели будут достижимы, а каждый день дарит радость и отличное настроение! Я желаю Вам с каждым годом только хорошеть, никогда не останавливаться на достигнутом и всегда любить то, что Вы делаете! Будьте невероятно счастливы и здоровы, ведь это самое главное!

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