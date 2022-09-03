С днем рождения начальнице от коллектива: красивые открытки и картинки

Поздравьте всем коллективом руководительницу с ее днем рождения

Как правило, коллективное поздравление начальнице проходят по обычному, уже всем известному сценарию: все коллеги скидываются, покупают имениннице роскошный букет цветов, возможно бутылку отменного вина. Потом все собираются в одном месте, а самый смелый из подчиненных читает красивое поздравление с открытки.

Стоить отметить, что поздравление с днем рождения начальнице от коллектива должно быть запоминающееся и никоим образом не оскорблять чувств руководительнице, ведь часто некоторые сотрудники считают себя наилучшими юмористами в коллективе, поэтому нередко шутки выходят двусмысленные и с неприемлемым контекстом.

Поздравление начальнице от коллектива также должно быть душевным и приятным. Чтобы избежать недоразумений и неловкости, следует подобрать красивую открытку со словами благодарности за совместную работу и пожеланиями скорейших достижений карьерных высот.

Открытки и картинки с днем рождения начальнице от коллектива

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Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения женщине во время войны в открытках.