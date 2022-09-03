З днем народження начальниці від колективу: гарні листівки та картинки

Привітайте всім колективом керівницю з її днем народження

Як правило, колективне привітання начальниці проходять за звичайним, уже всім відомим сценарієм: усі колеги скидаються, купують іменинниці розкішний букет квітів, можливо пляшку чудового вина. Потім усі збираються в одному місці, а найсміливіший із підлеглих читає гарне привітання з листівки.

Варто зазначити, що привітання з днем народження начальниці від колективу має бути незабутнім і аж ніяк не ображати почуттів керівниці, адже часто деякі співробітники вважають себе найкращими гумористами у колективі, тому нерідко жарти виходять двозначні та з неприйнятним контекстом.

Привітання начальниці від колективу також має бути душевним та приємним. Щоб уникнути непорозумінь та незручності, слід підібрати гарну листівку зі словами подяки за спільну роботу та побажаннями найскоріших досягнень кар’єрних висот.

Листівки та картинки з днем народження начальниці від колективу

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