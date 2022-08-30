Прикольні вірші з днем народження начальниці жінці

Вірш із днем народження начальниці може підняти настрій, головне — не перегинати палицю

Підібрати добрі побажання, щоб прикольно привітати начальника жінку у день її народження – непросте завдання.

Начальниця — це насамперед жінка, і необхідно бути гранично коректними, щоб не зачепити почуттів керівниці. Вірші з днем народження начальниці прикольні є чудовим варіантом привітання з днем народження.

Привітання з днем народження жінці начальниці у віршах прикольні будуть цілком доречні в хорошому колективі. Головне не перегинати палицю, адже субординацію ще ніхто не скасовував.

Вірші з днем народження начальниці жінці порадують вашу високопоставлену іменинницю в її особливе свято та піднімуть настрій.

Прикольні вірші на день народження начальниці

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

У дворі стояв Феррарі,

В гаражі – Лексус в парі.

В хаті – з мармуру камін,

І басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

І щоб Хеннесі бовталося в пузі.

З Днем народження!

* * *

З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

* * *

Щоб у банку та кишенi,

Були гривнi та зеленi,

На подвір'ї й в гаражі

Іномарки дві круті,

Щоб у життi було гiрко

Лиш вiд доброї горiлки,

Щоб був успiх та зростання,

Були сили для кохання!

Вiтаю з Днем Народження!

* * *

Бажаю, щоб ОГО-ГО!

І ніколи не ОХО-ХО!

Трохи АХ! Ну, можна УХ!

Щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було ВАУ!

І щоб ФУ вже зовсім мало.

З Днем народження вітаю,

І за тебе випиваю!

Читайте також: Категорія Привітання Красива листівка з днем народження керівнику жінці "Телеграф" публікує листівки-привітання з днем народження жінці начальниці

Листівки з днем народження начальниці жінці

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження жінці під час війни у листівках.