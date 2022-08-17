Красива листівка з днем народження керівнику жінці

"Телеграф" публікує листівки-привітання з днем народження жінці начальниці

Начальниця, попри зовнішню суворість і покладену на неї відповідальність, у глибині душі залишається ніжною та чуттєвою жінкою, і у свій день народження керівниці хочеться почути щось особливе не лише від своїх близьких людей, а й від своїх співробітників.

Картинки з днем народження начальнику жінці є чудовим варіантом привітання з днем народження. Перше, про що треба пам’ятати – це те, що привітання з днем народження начальнику жінці у листівках не повинні містити жодних двозначностей чи незрозумілих жартів. Але, звичайно, все залежить від атмосфери в офісі — можна підібрати і прикольні листівки з днем народження начальнику жінці, але головне не перегинати палицю — субординацію ще ніхто не скасовував.

У даному матеріалі "Телеграф" представляє яскраві листівки з днем народження босу жінці, з яких можна легко вибрати те, що сподобається і запам’ятається саме жінці керівнику з її днем народження.

Листівки з днем народження начальниці жінки

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