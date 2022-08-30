Прикольные стихи с днем рождения начальнице женщине

Стих с днем рождения начальнице может поднять настроение, главное — не перегибать палку

Подобрать хорошие пожелания, чтобы прикольно поздравить начальника женщину в день ее рождения – непростая задача.

Начальница – это прежде всего женщина, и необходимо быть предельно корректными, чтобы не задеть чувств руководительницы. Стихи с днем рождения начальнице прикольные являются прекрасным вариантом поздравление с днем рождения.

Поздравления с днем рождения женщине начальнице в стихах прикольные будут вполне уместны в хорошем коллективе. Главное не перегибать палку, ведь субординацию еще никто не отменял.

Стихи с днем рождения начальнице женщине порадуют вашу высокопоставленную именинницу в ее особенный праздник и поднимут ей настроение.

Прикольные стихи на день рождения начальнице

Пусть рабочие моменты

Подождут немного Вас.

С днем рождения собрались

Вас поздравить мы сейчас.

Нами Вы руководите

Так умело много лет.

И начальницы прекрасней

В целом мире просто нет.

Будьте же всегда красивой

И такой же молодой,

Справедливой, смелой, сильной,

Добродушной, волевой!

* * *

Прекрасный наш руководитель,

Вы поздравление примите

От трудового коллектива,

В котором Вы всегда любимы.

Мы в день рождения желаем,

Чтоб оставались Вы такой:

Прекрасной, мудрой, справедливой

И бесконечно молодой!

* * *

Вы прекрасны, спору нету,

Но замечу я к тому:

Вы на белом свете этом

Нам нужны, как никому.

Кто работать нас заставит,

Кто за дело поощрит,

Где-то премию подставит,

Где-то премии лишит?

В праздник Вашего рожденья

Не забыл Вас коллектив,

И борясь с извечной ленью,

Он поздравить Вас спешит.

Пожелать добра и счастья,

И того Вам, и сего,

И карьеры в одночасье,

И зарплаты — ого-го!

* * *

Наша начальница в меру строга

И безгранично прекрасна всегда,

До неприличия профессиональна.

С праздником, босс, сегодня вас главным!

Только удачных всегда направлений,

Только умелых и сильных решений,

Только удачи в затеях любых

И никогда вам проблем никаких.

Только задора на сердце, в душе,

Только чудес и добра в каждом дне,

Только во всём идеала всегда,

И никогда не грустят пусть глаза!

* * *

О таком, как Вы, начальстве,

Можно только лишь мечтать.

Разрываетесь на части,

Чтоб везде всё успевать.

Но зато довольны все мы,

Что всегда зарплата в срок.

Вмиг решаете проблемы,

Вам бы кто чуть-чуть помог.

Отдыхайте Вы почаще,

Улыбайтесь каждый день,

Пусть придет такое счастье,

Что затмит тревоги тень.

С днем рождения! Желаем

Коллективом всем большим

Только радости без края.

Вам спасибо говорим!

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