Прикольные стихи с днем рождения начальнице женщине
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Стих с днем рождения начальнице может поднять настроение, главное — не перегибать палку
Подобрать хорошие пожелания, чтобы прикольно поздравить начальника женщину в день ее рождения – непростая задача.
Начальница – это прежде всего женщина, и необходимо быть предельно корректными, чтобы не задеть чувств руководительницы. Стихи с днем рождения начальнице прикольные являются прекрасным вариантом поздравление с днем рождения.
Поздравления с днем рождения женщине начальнице в стихах прикольные будут вполне уместны в хорошем коллективе. Главное не перегибать палку, ведь субординацию еще никто не отменял.
Стихи с днем рождения начальнице женщине порадуют вашу высокопоставленную именинницу в ее особенный праздник и поднимут ей настроение.
Прикольные стихи на день рождения начальнице
Пусть рабочие моменты
Подождут немного Вас.
С днем рождения собрались
Вас поздравить мы сейчас.
Нами Вы руководите
Так умело много лет.
И начальницы прекрасней
В целом мире просто нет.
Будьте же всегда красивой
И такой же молодой,
Справедливой, смелой, сильной,
Добродушной, волевой!
* * *
Прекрасный наш руководитель,
Вы поздравление примите
От трудового коллектива,
В котором Вы всегда любимы.
Мы в день рождения желаем,
Чтоб оставались Вы такой:
Прекрасной, мудрой, справедливой
И бесконечно молодой!
* * *
Вы прекрасны, спору нету,
Но замечу я к тому:
Вы на белом свете этом
Нам нужны, как никому.
Кто работать нас заставит,
Кто за дело поощрит,
Где-то премию подставит,
Где-то премии лишит?
В праздник Вашего рожденья
Не забыл Вас коллектив,
И борясь с извечной ленью,
Он поздравить Вас спешит.
Пожелать добра и счастья,
И того Вам, и сего,
И карьеры в одночасье,
И зарплаты — ого-го!
* * *
Наша начальница в меру строга
И безгранично прекрасна всегда,
До неприличия профессиональна.
С праздником, босс, сегодня вас главным!
Только удачных всегда направлений,
Только умелых и сильных решений,
Только удачи в затеях любых
И никогда вам проблем никаких.
Только задора на сердце, в душе,
Только чудес и добра в каждом дне,
Только во всём идеала всегда,
И никогда не грустят пусть глаза!
* * *
О таком, как Вы, начальстве,
Можно только лишь мечтать.
Разрываетесь на части,
Чтоб везде всё успевать.
Но зато довольны все мы,
Что всегда зарплата в срок.
Вмиг решаете проблемы,
Вам бы кто чуть-чуть помог.
Отдыхайте Вы почаще,
Улыбайтесь каждый день,
Пусть придет такое счастье,
Что затмит тревоги тень.
С днем рождения! Желаем
Коллективом всем большим
Только радости без края.
Вам спасибо говорим!
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