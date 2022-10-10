Поздравление с днем рождения бывшей начальнице: лучшие открытки и слова
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Бывшей руководительнице будет приятно, что о ней не забывают в праздник.
У каждого из нас есть неслучайные, значимые и уважаемые люди, которые учат, наставляют, руководят, направляют по жизни и в труде. Обычно таких личностей помнят долго, их всегда хотят поддержать, выразить свою благодарность и почтение. Если у вашей бывшей начальницы близится день рождения, навестите ее, позвоните или хотя бы напишите сообщение с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.
И неважно, по какой причине разошлись ваши дороги – то ли вы сменили место работы, то ли она ушла на пенсию. В праздник любимой руководительницы сделайте ей приятное, отправив классное поздравление или нанеся визит лично. "Телеграф" подготовил самые добрые и красивые слова для поздравления с днем рождения бывшей начальнице.
Бывшему руководителю-женщине в день рождения
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Наверное, бывших начальниц не бывает, есть люди, к которым подчиненные всегда испытывают
глубокое уважение, несмотря на то, что уже не работают вместе.
Примите сегодня наилучшие поздравления с днем рождения.
Желаем вам мира, счастья и добра!
С днем рождения бывшей начальнице: красивый стих
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Я шлю вам сердечные теплые поздравления,
На праздник ваш душевный – День Рождения,
Мы вместе работали с вами когда-то,
И до сих пор помнят вас наши ребята.
Хочу пожелать вам добра, люби и счастья,
Чтоб судьбу обходили беда и ненастья,
Чтоб здоровье цвело, повышались доходы,
Чтоб в душе было место для светлой погоды.
Эффектное поздравление с днем рождения бывшей леди-боссу
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С днем рождения поздравляю самую лучшую женщину, под чьим руководством
мне когда-то довелось трудиться. Желаю всегда сохранять твердость руки
в принятии важных решений, женскую интуицию, очарование и шарм.
А еще желаю всегда крепко держать бразды правления, чтобы оставаться
уважаемой и авторитетной начальницей для своих подчиненных.
Как поздравить с днем рождения бывшую начальницу
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Сегодня у вас праздник, день рожденья,
Поздравить все пришли без промедленья,
Мы вас любим, ценим, уважаем,
Добрым словом вас частенько вспоминаем.
Бывшая начальница, счастья вам, добра,
Видеть очень рады вас у себя всегда,
Желаем вам достатка, удачи, теплоты,
Пусть всегда сбываются все ваши мечты!
Милое поздравление женщине – бывшей начальнице в день рождения своими словами
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С праздником, дорогая начальница! Пусть ваша жизнь будет уникальной,
неповторимой, наполненной счастьем, добром, любовью и теплотой.
Желаю успехов и процветания в работе, а также креативных
и грамотных подчиненных.
Поздравления с днем рождения для бывшей руководительницы
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Как птицы, быстро пролетят года,
На пенсию вас провели как будто бы вчера,
Мы вспоминаем с теплотою вас всегда,
Какая добрая начальница была.
Весь коллектив вам от души желает
Прожить в добре и мире целый век,
О вас мы дружно скажем без сомненья –
Прекрасный след оставил человек.
Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.