Поздравление с днем рождения бывшей начальнице: лучшие открытки и слова

Бывшей руководительнице будет приятно, что о ней не забывают в праздник.

У каждого из нас есть неслучайные, значимые и уважаемые люди, которые учат, наставляют, руководят, направляют по жизни и в труде. Обычно таких личностей помнят долго, их всегда хотят поддержать, выразить свою благодарность и почтение. Если у вашей бывшей начальницы близится день рождения, навестите ее, позвоните или хотя бы напишите сообщение с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

И неважно, по какой причине разошлись ваши дороги – то ли вы сменили место работы, то ли она ушла на пенсию. В праздник любимой руководительницы сделайте ей приятное, отправив классное поздравление или нанеся визит лично. "Телеграф" подготовил самые добрые и красивые слова для поздравления с днем рождения бывшей начальнице.

Бывшему руководителю-женщине в день рождения

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Наверное, бывших начальниц не бывает, есть люди, к которым подчиненные всегда испытывают

глубокое уважение, несмотря на то, что уже не работают вместе.

Примите сегодня наилучшие поздравления с днем рождения.

Желаем вам мира, счастья и добра!

С днем рождения бывшей начальнице: красивый стих

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Я шлю вам сердечные теплые поздравления,

На праздник ваш душевный – День Рождения,

Мы вместе работали с вами когда-то,

И до сих пор помнят вас наши ребята.

Хочу пожелать вам добра, люби и счастья,

Чтоб судьбу обходили беда и ненастья,

Чтоб здоровье цвело, повышались доходы,

Чтоб в душе было место для светлой погоды.

Эффектное поздравление с днем рождения бывшей леди-боссу

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С днем рождения поздравляю самую лучшую женщину, под чьим руководством

мне когда-то довелось трудиться. Желаю всегда сохранять твердость руки

в принятии важных решений, женскую интуицию, очарование и шарм.

А еще желаю всегда крепко держать бразды правления, чтобы оставаться

уважаемой и авторитетной начальницей для своих подчиненных.

Как поздравить с днем рождения бывшую начальницу

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Сегодня у вас праздник, день рожденья,

Поздравить все пришли без промедленья,

Мы вас любим, ценим, уважаем,

Добрым словом вас частенько вспоминаем.

Бывшая начальница, счастья вам, добра,

Видеть очень рады вас у себя всегда,

Желаем вам достатка, удачи, теплоты,

Пусть всегда сбываются все ваши мечты!

Милое поздравление женщине – бывшей начальнице в день рождения своими словами

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С праздником, дорогая начальница! Пусть ваша жизнь будет уникальной,

неповторимой, наполненной счастьем, добром, любовью и теплотой.

Желаю успехов и процветания в работе, а также креативных

и грамотных подчиненных.

Поздравления с днем рождения для бывшей руководительницы

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Как птицы, быстро пролетят года,

На пенсию вас провели как будто бы вчера,

Мы вспоминаем с теплотою вас всегда,

Какая добрая начальница была.

Весь коллектив вам от души желает

Прожить в добре и мире целый век,

О вас мы дружно скажем без сомненья –

Прекрасный след оставил человек.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения начальнику мужчине.