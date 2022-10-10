Привітання з днем народження колишній начальниці: найкращі листівки та слова
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Колишній керівниці буде приємно, що про неї не забувають у свято.
У кожного з нас є невипадкові, значущі та шановні люди, які навчають, наставляють, керують, спрямовують життя і праці. Зазвичай таких особистостей пам’ятають довго, їх завжди хочуть підтримати, висловити свою подяку та повагу. Якщо у вашої колишньої начальниці наближається день народження, відвідайте її, зателефонуйте або хоча б напишіть повідомлення з привітаннями та найкращими побажаннями.
І неважливо, чому розійшлися ваші дороги – чи то ви змінили місце роботи, чи то вона пішла на пенсію. У свято улюбленої керівниці зробіть їй приємне, надіславши класне привітання чи здійснивши візит особисто. "Телеграф" підготував найдобріші та найкрасивіші слова для привітання з днем народження колишній начальниці.
Колишньому керівнику-жінці у день народження
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Напевно, колишніх начальниць не буває, є люди, до яких підлеглі завжди відчувають
глибоку повагу, незважаючи на те, що вже не працюють разом.
Прийміть сьогодні найкращі поздоровлення з днем народження.
Бажаємо вам миру, щастя та добра!
З днем народження колишній начальниці: гарний вірш
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Здоров'я міцного на довгії роки,
Вам щиро бажаю завжди залюбки,
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку,
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!
З днем народження колишня босс!
Ефектне привітання з днем народження колишній леді-босу
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З днем народження вітаю найкращу жінку, під чиїм керівництвом
мені колись довелося працювати. Бажаю завжди зберігати твердість руки
у прийнятті важливих рішень, жіночу інтуїцію, чарівність та шарм.
А ще бажаю завжди міцно тримати кермо правління, щоб залишатися
шановною та авторитетною начальницею для своїх підлеглих.
Як привітати з днем народження колишню начальницю
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Сьогодні у вас свято, день народження,
Привітати всі прийшли без зволікання,
Ми вас любимо, цінуємо, поважаємо,
Добрим словом вас часто згадуємо.
Колишня начальниця, щастя вам, добра,
Бачити дуже раді вас у себе завжди,
Бажаємо вам достатку, удачі, теплоти,
Нехай завжди збуваються усі ваші мрії!
Миле привітання жінці – колишній начальниці у день народження своїми словами
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Зі святом, дорога начальнице! Нехай ваше життя буде унікальним,
неповторним, наповненим щастям, добром, любов’ю та теплотою.
Бажаю успіхів та процвітання в роботі, а також креативних
та грамотних підлеглих.
Привітання з днем народження для колишньої керівниці
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Немов птахи, так швидко пролетять роки,
На пенсію вас провели неначе вчора,
Ми згадуємо з теплотою вас завжди —
Начальниця була м'яка і несурова.
Весь колектив вам від душі бажає
Прожити в добрі та мирі цілий вік,
Про вас ми дружно скажемо без сумніву.
Людина ця залишила чудовий слід.
Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження начальнику чоловіку.