Привітання з днем народження колишній начальниці: найкращі листівки та слова

Колишній керівниці буде приємно, що про неї не забувають у свято.

У кожного з нас є невипадкові, значущі та шановні люди, які навчають, наставляють, керують, спрямовують життя і праці. Зазвичай таких особистостей пам’ятають довго, їх завжди хочуть підтримати, висловити свою подяку та повагу. Якщо у вашої колишньої начальниці наближається день народження, відвідайте її, зателефонуйте або хоча б напишіть повідомлення з привітаннями та найкращими побажаннями.

І неважливо, чому розійшлися ваші дороги – чи то ви змінили місце роботи, чи то вона пішла на пенсію. У свято улюбленої керівниці зробіть їй приємне, надіславши класне привітання чи здійснивши візит особисто. "Телеграф" підготував найдобріші та найкрасивіші слова для привітання з днем народження колишній начальниці.

Колишньому керівнику-жінці у день народження

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Напевно, колишніх начальниць не буває, є люди, до яких підлеглі завжди відчувають

глибоку повагу, незважаючи на те, що вже не працюють разом.

Прийміть сьогодні найкращі поздоровлення з днем народження.

Бажаємо вам миру, щастя та добра!

З днем народження колишній начальниці: гарний вірш

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Здоров'я міцного на довгії роки,

Вам щиро бажаю завжди залюбки,

Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку,

Калиною радість в душі хай квітує,

Сопілка любові хай серце хвилює,

А роси ранкові безмежно і щиро,

Щоденно дарують наснагу і силу!

З днем народження колишня босс!

Ефектне привітання з днем народження колишній леді-босу

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З днем народження вітаю найкращу жінку, під чиїм керівництвом

мені колись довелося працювати. Бажаю завжди зберігати твердість руки

у прийнятті важливих рішень, жіночу інтуїцію, чарівність та шарм.

А ще бажаю завжди міцно тримати кермо правління, щоб залишатися

шановною та авторитетною начальницею для своїх підлеглих.

Як привітати з днем народження колишню начальницю

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Сьогодні у вас свято, день народження,

Привітати всі прийшли без зволікання,

Ми вас любимо, цінуємо, поважаємо,

Добрим словом вас часто згадуємо.

Колишня начальниця, щастя вам, добра,

Бачити дуже раді вас у себе завжди,

Бажаємо вам достатку, удачі, теплоти,

Нехай завжди збуваються усі ваші мрії!

Миле привітання жінці – колишній начальниці у день народження своїми словами

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Зі святом, дорога начальнице! Нехай ваше життя буде унікальним,

неповторним, наповненим щастям, добром, любов’ю та теплотою.

Бажаю успіхів та процвітання в роботі, а також креативних

та грамотних підлеглих.

Привітання з днем народження для колишньої керівниці

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Немов птахи, так швидко пролетять роки,

На пенсію вас провели неначе вчора,

Ми згадуємо з теплотою вас завжди —

Начальниця була м'яка і несурова.

Весь колектив вам від душі бажає

Прожити в добрі та мирі цілий вік,

Про вас ми дружно скажемо без сумніву.

Людина ця залишила чудовий слід.

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження начальнику чоловіку.