Укр

Только наши мужчины смеются над женщиной за рулем, сидя в трамвае: шутки, которые поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Социальные сети Новость обновлена 06 марта 2023, 10:37

Смех – это лучшее лекарство против плохого настроения

Поддерживаем юмористический фронт, чтобы моральная выдержка украинцев во время войны была еще сильнее, а эмоциональное состояние — крепче. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и окружающих прикольными анекдотами не только о неудачах оккупантов.

"Телеграф" собрал для вас подборку смешных анекдотов о представителях сильного пола, чтобы вы посмеялись в первый день новой недели. Читаем и заряжаемся хорошим настроением и положительными эмоциями!

После 40 лет у мужчин появляется пузо, потому что набранные за годы опыт, знания, мудрость тоже имеют свой вес, а поскольку уже не помещаются в голове, то плавно переходят в живот.

шутка про мужа

Звонок на телефон жене:

- Послушай, красавица. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если хочешь получить его живым, у тебя есть час, чтобы выполнить наши требования.

Жена (испуганно):

- Я согласна, какие требования?

- Ты должна принести в гараж ящик пива!

Голос мужа в трубке: "Два ящика, два…!"

анекдот про парня

Чтобы муж был счастлив с вами, надо вкусно ему готовить, заниматься любовью с ним каждый день, никогда не запрещать посиделки с друзьями… И не будить его, пока ему это все снится!

анекдот про кума

– Значит, я буду готовить и убирать. А что ты будешь делать?

– Я буду пить пиво и есть мясо.

– А что-то полезное?

– Полезное? Овощи…

анекдот про мужа

- Алло, это полиция? У меня пропал муж.

- Давно?

- Неделю назад.

- Почему только теперь звоните?

- Просто я знаю, что его больше недели ни одна женщина не выдержит, значит, что-то произошло…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.

Теги:
#Мужчины #Шутки #Юмор #Анекдоты