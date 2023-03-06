Только наши мужчины смеются над женщиной за рулем, сидя в трамвае: шутки, которые поднимут настроение

Поддерживаем юмористический фронт, чтобы моральная выдержка украинцев во время войны была еще сильнее, а эмоциональное состояние — крепче. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и окружающих прикольными анекдотами не только о неудачах оккупантов.

"Телеграф" собрал для вас подборку смешных анекдотов о представителях сильного пола, чтобы вы посмеялись в первый день новой недели. Читаем и заряжаемся хорошим настроением и положительными эмоциями!

После 40 лет у мужчин появляется пузо, потому что набранные за годы опыт, знания, мудрость тоже имеют свой вес, а поскольку уже не помещаются в голове, то плавно переходят в живот.

Звонок на телефон жене: - Послушай, красавица. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если хочешь получить его живым, у тебя есть час, чтобы выполнить наши требования. Жена (испуганно): - Я согласна, какие требования? - Ты должна принести в гараж ящик пива! Голос мужа в трубке: "Два ящика, два…!"

Чтобы муж был счастлив с вами, надо вкусно ему готовить, заниматься любовью с ним каждый день, никогда не запрещать посиделки с друзьями… И не будить его, пока ему это все снится!

– Значит, я буду готовить и убирать. А что ты будешь делать? – Я буду пить пиво и есть мясо. – А что-то полезное? – Полезное? Овощи…

- Алло, это полиция? У меня пропал муж. - Давно? - Неделю назад. - Почему только теперь звоните? - Просто я знаю, что его больше недели ни одна женщина не выдержит, значит, что-то произошло…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.