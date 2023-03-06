Только наши мужчины смеются над женщиной за рулем, сидя в трамвае: шутки, которые поднимут настроение
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Поддерживаем юмористический фронт, чтобы моральная выдержка украинцев во время войны была еще сильнее, а эмоциональное состояние — крепче. Чтобы не сойти с ума от потока новостей, нужно подбадривать себя и окружающих прикольными анекдотами не только о неудачах оккупантов.
"Телеграф" собрал для вас подборку смешных анекдотов о представителях сильного пола, чтобы вы посмеялись в первый день новой недели. Читаем и заряжаемся хорошим настроением и положительными эмоциями!
После 40 лет у мужчин появляется пузо, потому что набранные за годы опыт, знания, мудрость тоже имеют свой вес, а поскольку уже не помещаются в голове, то плавно переходят в живот.
Звонок на телефон жене:
- Послушай, красавица. Мы взяли твоего мужа в заложники. Если хочешь получить его живым, у тебя есть час, чтобы выполнить наши требования.
Жена (испуганно):
- Я согласна, какие требования?
- Ты должна принести в гараж ящик пива!
Голос мужа в трубке: "Два ящика, два…!"
Чтобы муж был счастлив с вами, надо вкусно ему готовить, заниматься любовью с ним каждый день, никогда не запрещать посиделки с друзьями… И не будить его, пока ему это все снится!
– Значит, я буду готовить и убирать. А что ты будешь делать?
– Я буду пить пиво и есть мясо.
– А что-то полезное?
– Полезное? Овощи…
- Алло, это полиция? У меня пропал муж.
- Давно?
- Неделю назад.
- Почему только теперь звоните?
- Просто я знаю, что его больше недели ни одна женщина не выдержит, значит, что-то произошло…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов об аптеке и фармацевтах.