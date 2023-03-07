Вітання з днем народження чоловікові: коротко та з гумором

Виберіть для чоловіка смішне вітання з днем народження

Гарні привітання запам’ятовуються імениннику надовго, залишають добрі згадки та відчуття подяки. Підняти настрій чоловікові допоможуть прикольні вітання з днем народження.

Оскільки представники сильної статі здебільшого небагатослівні, то й побажання для них можна підібрати не дуже великі. У цій добірці "Телеграфа" представлені короткі прикольні привітання з днем народження чоловікові. Вибираючи текст, враховуйте вік та особливості характеру іменинника.

Короткі поздоровлення з гумором з днем народження чоловікові

Для чоловіка вік – гордість, З Днем народження! Нам за честь! Більше цифра — означає досвід, Мудрість і вправність є!

З днюхою тебе! Нехай твоя склянка завжди буде повною, гаманець товстим, і щоб тобі за це нічого не було!

Вітаю, леве мій гордий, З днем народження славним твоїм, Нехай залишається крок навіки твердим, Голос міцним, ніжним та рідним!

Нехай сьогодні тобі легко п’ється горілка,

Ну, а ввечері в ліжку виявиться красуня!

Ну і що ж, що сивина торкнулася волосся! У День Народження ти шикарний – Модний, молодий, зухвалий хлопець!

Будь щасливий, як хом’як від сиру, безтурботний, як весняний метелик!

Рахунки нехай набухають у різних банках, і лусне від валюти гаманець!

З Днем народження тебе! Нехай на тебе чекає обвал із купюр, шторм удачі та ураган кохання!

З Днем народження! Будь багатим, щасливим з голови до п’ят! Усміхайся широко, і живеться нехай легко!

Бажаю тобі ніколи не вчити свиню співати, слона танцювати, а осла грати на скрипці! Нехай у твоєму житті взагалі буде менше тварин і більше людей!

Раніше "Телеграф" публікував прикольні листівки із днем народження чоловікові.