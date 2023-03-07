Вітання з днем народження чоловікові: коротко та з гумором
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Виберіть для чоловіка смішне вітання з днем народження
Гарні привітання запам’ятовуються імениннику надовго, залишають добрі згадки та відчуття подяки. Підняти настрій чоловікові допоможуть прикольні вітання з днем народження.
Оскільки представники сильної статі здебільшого небагатослівні, то й побажання для них можна підібрати не дуже великі. У цій добірці "Телеграфа" представлені короткі прикольні привітання з днем народження чоловікові. Вибираючи текст, враховуйте вік та особливості характеру іменинника.
Короткі поздоровлення з гумором з днем народження чоловікові
Для чоловіка вік – гордість,
З Днем народження! Нам за честь!
Більше цифра — означає досвід,
Мудрість і вправність є!
З днюхою тебе! Нехай твоя склянка завжди буде повною, гаманець товстим, і щоб тобі за це нічого не було!
Вітаю, леве мій гордий,
З днем народження славним твоїм,
Нехай залишається крок навіки твердим,
Голос міцним, ніжним та рідним!
Нехай сьогодні тобі легко п’ється горілка,
Ну, а ввечері в ліжку виявиться красуня!
Ну і що ж, що сивина торкнулася волосся!
У День Народження ти шикарний –
Модний, молодий, зухвалий хлопець!
Будь щасливий, як хом’як від сиру, безтурботний, як весняний метелик!
Рахунки нехай набухають у різних банках, і лусне від валюти гаманець!
З Днем народження тебе! Нехай на тебе чекає обвал із купюр, шторм удачі та ураган кохання!
З Днем народження! Будь багатим, щасливим з голови до п’ят!
Усміхайся широко, і живеться нехай легко!
Бажаю тобі ніколи не вчити свиню співати, слона танцювати, а осла грати на скрипці! Нехай у твоєму житті взагалі буде менше тварин і більше людей!
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