Тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї: жарти, які піднімуть настрій

Підтримуємо гумористичний фронт, щоб моральна витримка українців під час війни була ще сильнішою, а емоційний стан — міцнішим. Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і оточуючих прикольними анекдотами не тільки про невдачі окупантів.

"Телеграф" зібрав для вас добірку смішних анекдотів про представників сильної статі, щоб ви посміялися в перший день нового тижня. Читаємо і заряджаємось гарним настроєм і позитивними емоціями!

Після 40-ка років у чоловіків з’являється пузо, бо набрані за роки досвід, знання, мудрість теж мають свою вагу, а оскільки вже не поміщаються в голові, то плавно переходять у живіт.

Дзвінок на телефон дружині: - Послухай, красуне. Ми взяли твого чоловіка в заручники. Якщо хочеш отримати його живим, ти маєш годину, щоб виконати наші вимоги. Дружина (злякано): - Я згодна, які вимоги? - Ти повинна принести в гараж ящик пива! Голос чоловіка в трубці: "Два ящики, два…!"

Аби чоловік був щасливий з вами, треба смачно йому готувати, кохатися з ним щодня, ніколи не забороняти посиденьки з друзями… І не будити його, поки йому то всьо сниться!

- Отже, я буду готувати і прибирати. А ти що будеш робити? - Я буду пити пиво і їсти м’ясо. - А щось корисне? - Корисне? Овочі…

- Алло, це поліція? У мене пропав чоловік. - Давно? - Тиждень тому. - Чому тільки тепер телефонуєте? - Просто я знаю, що його понад тиждень жодна жінка не витримає, значить, щось сталося…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про аптеку і фармацевтів.