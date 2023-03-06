Тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї: жарти, які піднімуть настрій
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Підтримуємо гумористичний фронт, щоб моральна витримка українців під час війни була ще сильнішою, а емоційний стан — міцнішим. Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і оточуючих прикольними анекдотами не тільки про невдачі окупантів.
"Телеграф" зібрав для вас добірку смішних анекдотів про представників сильної статі, щоб ви посміялися в перший день нового тижня. Читаємо і заряджаємось гарним настроєм і позитивними емоціями!
Після 40-ка років у чоловіків з’являється пузо, бо набрані за роки досвід, знання, мудрість теж мають свою вагу, а оскільки вже не поміщаються в голові, то плавно переходять у живіт.
Дзвінок на телефон дружині:
- Послухай, красуне. Ми взяли твого чоловіка в заручники. Якщо хочеш отримати його живим, ти маєш годину, щоб виконати наші вимоги.
Дружина (злякано):
- Я згодна, які вимоги?
- Ти повинна принести в гараж ящик пива!
Голос чоловіка в трубці: "Два ящики, два…!"
Аби чоловік був щасливий з вами, треба смачно йому готувати, кохатися з ним щодня, ніколи не забороняти посиденьки з друзями… І не будити його, поки йому то всьо сниться!
- Отже, я буду готувати і прибирати. А ти що будеш робити?
- Я буду пити пиво і їсти м’ясо.
- А щось корисне?
- Корисне? Овочі…
- Алло, це поліція? У мене пропав чоловік.
- Давно?
- Тиждень тому.
- Чому тільки тепер телефонуєте?
- Просто я знаю, що його понад тиждень жодна жінка не витримає, значить, щось сталося…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про аптеку і фармацевтів.