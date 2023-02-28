– Папа, а как я появился? — Ну, вообще-то, аптека была закрыта…: забавные анекдоты для хорошего настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот последний зимний день, мы решили улыбнуть вас не только с помощью актуальных анекдотов о российских оккупантах.
"Телеграф" собрал для своих лучших читателей забавные шутки об аптеке и фармацевтах, над которыми вы можете посмеяться сами, а также поделиться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.
На приеме у терапевта.
- Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарства, которые Вы мне выписали, помогут. Но помогло. Вы просто волшебник.
- По правде говоря, волшебник – аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.
В аптеке у витрины задумчиво стоит парень лет двадцати. Аптекарша:
- Молодой человек! Вам помочь? Вам какие презервативы?
Парень, грустно:
- Поздно. Подгузники и детское питание, пожалуйста.
Аптекарь учит практиканта:
- А из этой банки мы наливаем только тогда, когда почерк на рецепте совсем неразборчив…
Аптекарь протягивает посетителю микстуру и, сладко улыбаясь, произносит:
- Вот самое новое, самое радикальное средство от запоров.
- Тогда давайте сразу что-то и от поноса, – настороженно ответил клиент.
Почти лысый мужчина приходит в аптеку и интересуется:
- Есть ли у вас средство сохранить остатки моих волос?
- Конечно! Посмотрите на эту замечательную коробочку!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.