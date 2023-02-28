Укр

– Папа, а как я появился? — Ну, вообще-то, аптека была закрыта…: забавные анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 28 февраля 2023, 09:00

Смех – это лучшее лекарство против паники и плохого настроения

Чтобы ваше хорошее настроение было на высоте в этот последний зимний день, мы решили улыбнуть вас не только с помощью актуальных анекдотов о российских оккупантах.

"Телеграф" собрал для своих лучших читателей забавные шутки об аптеке и фармацевтах, над которыми вы можете посмеяться сами, а также поделиться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

На приеме у терапевта.

- Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарства, которые Вы мне выписали, помогут. Но помогло. Вы просто волшебник.

- По правде говоря, волшебник – аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.

анекдот об аптеке

В аптеке у витрины задумчиво стоит парень лет двадцати. Аптекарша:

- Молодой человек! Вам помочь? Вам какие презервативы?

Парень, грустно:

- Поздно. Подгузники и детское питание, пожалуйста.

анекдот о презервативах

Аптекарь учит практиканта:

- А из этой банки мы наливаем только тогда, когда почерк на рецепте совсем неразборчив…

анекдот об аптекаре

Аптекарь протягивает посетителю микстуру и, сладко улыбаясь, произносит:

- Вот самое новое, самое радикальное средство от запоров.

- Тогда давайте сразу что-то и от поноса, – настороженно ответил клиент.

анекдот о фармацевтах

Почти лысый мужчина приходит в аптеку и интересуется:

- Есть ли у вас средство сохранить остатки моих волос?

- Конечно! Посмотрите на эту замечательную коробочку!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о жизни в селе.

Теги:
#Аптека #Шутки #Юмор #Фармацевты #Анекдоты