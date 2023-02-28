- Тату, а як я з'явився? — Ну, взагалі то, аптека була закрита…: кумедні анекдоти для гарного настрою

Сміх – це найкращі ліки проти паніки та поганого настрою

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього останнього зимового дня, ми вирішили посміхнути вас не лише за допомогою актуальних анекдотів про російських окупантів.

"Телеграф" зібрав для своїх найкращих читачів кумедні жарти про аптеку та фармацевтів, з яких ви можете посміятися самі, а також поділитися з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

На прийомі у терапевта. - Доктор, по правді кажучи, я не вірив, що ліки, які Ви мені виписали, допоможуть. Але допомогло. Ви просто чарівник. - По правді кажучи, чарівник — аптекар. Я вам помилково дав бланк, на якому ручку розписував.

В аптеці біля вітрини задумливо стоїть хлопець років двадцяти. Аптекарка: - Молодий чоловіче! Вам допомогти? Вам які презервативи? Хлопець, сумно: - Пізно. Підгузники і дитяче харчування, будь ласка.

Аптекар навчає практиканта: - А з цієї банки ми наливаємо лише тоді, коли почерк на рецепті зовсім вже нерозбірливий…

Аптекар простягає відвідувачеві мікстуру і, солодко посміхаючись, вимовляє: - Ось найновіший, найрадикальніший засіб від запорів. - Тоді давайте одразу щось і від проносу, — насторожено відповів клієнт.

Майже лисий чоловік приходить в аптеку і цікавиться: - Чи маєте ви засіб зберегти залишки мого волосся? - Звичайно! Подивіться на цю чудову коробочку!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.