Вірші тітці на день народження: зворушливі поздоровлення для близької родички

Виберіть для тітки найкрасивіший і зворушливий вірш на день народження

Ваша тітка незабаром святкуватиме день народження, а ви всі не можете придумати, яке привітання для неї вибрати? Розгляньте варіант побажань у віршах. Існує багато варіантів, як оформити гарні вітання. Але вірші точно не залишать іменинницю байдужою.

Не кожен може зарифмувати побажання. Тому "Телеграф" зібрав найцікавіші вірші, які чудово підійдуть як вітання з днем народження для тітки.

Тьотю, рідненька, вітаю сердечно В день твій народження любо і гречно! Я обіймаю тебе з поцілунками, Мріями ніжними, слів подарунками. Миру, достатку, добробуту зичу, Світлої, чистої спраги й любові, Вроду душевну твою возвеличу, Щастя тобі на сріблястій підкові!

***

Тьотю рідну привітаю,

Посилаю море квітів,

Щастя аж до небокраю,

Радісних тобі привітів!

Сонця, усмішок, любові,

Хай квітує твоя врода,

Будь же, тітонько, здорова,

І усміхнена як ружа,

Хай життя співає оду,

На чарівну пісню схожу!

Тітонько, зі святом Вас! Розквітайте, всім на радість. Море квітів та прикрас Хай чекає Вас на святі. Хай Господь благословить, Серденько нехай радіє. Радісна нехай ця мить Цілий рік Вам душу гріє!

***

Тьотю, пташечко моя співоча,

Поздоровить тебе нині хочу!

З днем народження, моя чарівна!

Будь, як королева і царівна!

Хай пройде яскраво твоє свято,

Будь здорова, тьотю, і багата,

Затишно хай буде в тебе вдома,

Успіхів бажаю я у всьому!

Мила тітко, вас вітаю, З днем народження, рідненька, Жіночка ви просто супер: Мила, мудра та гарненька. Так тримати вам бажаю, Хай завжди в усім щастить, Хай несуть вам тільки радість Кожен день, та кожна мить.

***

Тітонько, люба моя друга мати,

Тільки добра буду завжди бажати.

Квіточок Вам, здоров’я й безмежних знань,

Тільки від щирого серця вітань.

Стороною нехай обходить біда.

Ми завжди Вам раді, з вікна вигляда.

Це Ваш день, нехай особливим він буде,

Тепло й ласку посіє усюди!

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