Стихи тете на день рождения: трогательные поздравления для близкой родственницы

Выберите для тети самый красивый и трогательный стих на день рождения

Ваша тетя скоро будет праздновать день рождения, а вы все не можете придумать, какое поздравление для нее выбрать? Рассмотрите вариант пожеланий в стихах. Существует много вариантов, как оформить красивые поздравления. Но стихи точно не оставят именинницу равнодушной.

Далеко не каждый может зарифмовать пожелания. Поэтому "Телеграф" собрал самые интересные стихи, которые прекрасно подойдут в качестве поздравлений с днем рождения для тети.

С днем рождения! Сладкой жизни! И не думать о плохом. Дней красивых и счастливых. И уюта больше в дом. Понимания, восхищения, И охапки алых роз, И хороших впечатлений, И сбывающихся грез. Жить в достатке и в почете, Быть веселой, молодой. Дорогая моя тетя, Ты сравнима лишь с весной.

***

Тетя, с днем рождения тебя!

Всегда пусть будет ласковой судьба.

Достатка пожелаю и успехов,

Добра, здоровья, искреннего смеха.

Любви от близких и родных людей,

Побольше денег — тратить лишь успей.

Счастливый блеск в глазах пускай сияет,

А оптимизм невзгоды побеждает.

Проблем желаю никогда не знать,

Всегда идти вперед, творить, мечтать.

Дорогая тетя! Я хочу с любовью Пожелать лишь счастья, крепкого здоровья, Отдыхать побольше, а трудиться в меру, Жить всегда с надеждой и горячей верой. С праздником, родная! Этот день рожденья Пусть тебе подарит лучшие мгновенья Средь родных и близких в теплом милом доме И пополнит фото с праздником в альбоме.

***

Дорогая моя тетя,

Поздравляю и люблю.

В твой веселый день рожденья

Пожелания дарю:

Пусть сбываются все планы,

Будет жизнь твоя длинна.

И скажу я без обмана:

Тетя, ты всем нам нужна.

Ты ведь зря не поругаешь

И всегда совет найдешь,

Не предашь, и не обманешь,

И на выручку придешь.

Пусть здоровье не подводит,

Счастье в доме пусть живет,

Лишь хорошее приходит.

Живи, тетя, без забот.

Любимая тетя, родная моя, Ты с детства теплом Согревала меня. Дарила мне радость, Как солнечный лучик, Любви и добру с детства Ты меня учишь. Тебя с днем рожденья Поздравить я рада. Желаю тебе Судьбы лучшей в награду. Пусть вера с надеждой Твой путь украшают. Пусть вечно любовь В доме всё освещает. Желаю богатства, Желаю удачи. Желаю светиться От счастья почаще.

***

Желаю, чтоб румянец счастья

На щеках твоих играл.

Не знать обид, тревог, ненастья,

И чтоб никто не обижал.

Тебе пусть, тетя дорогая,

Сияет солнце ярче всех.

Удача рядом пусть шагает,

А в жизни ждет всегда успех.

И знай, что ты всегда любима,

И никогда не унывай.

Здорова будь, светла, красива,

Удачу ты не отпускай.

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения для тети.