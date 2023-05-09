Стихи тете на день рождения: трогательные поздравления для близкой родственницы
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Выберите для тети самый красивый и трогательный стих на день рождения
Ваша тетя скоро будет праздновать день рождения, а вы все не можете придумать, какое поздравление для нее выбрать? Рассмотрите вариант пожеланий в стихах. Существует много вариантов, как оформить красивые поздравления. Но стихи точно не оставят именинницу равнодушной.
Далеко не каждый может зарифмовать пожелания. Поэтому "Телеграф" собрал самые интересные стихи, которые прекрасно подойдут в качестве поздравлений с днем рождения для тети.
С днем рождения! Сладкой жизни!
И не думать о плохом.
Дней красивых и счастливых.
И уюта больше в дом.
Понимания, восхищения,
И охапки алых роз,
И хороших впечатлений,
И сбывающихся грез.
Жить в достатке и в почете,
Быть веселой, молодой.
Дорогая моя тетя,
Ты сравнима лишь с весной.
***
Тетя, с днем рождения тебя!
Всегда пусть будет ласковой судьба.
Достатка пожелаю и успехов,
Добра, здоровья, искреннего смеха.
Любви от близких и родных людей,
Побольше денег — тратить лишь успей.
Счастливый блеск в глазах пускай сияет,
А оптимизм невзгоды побеждает.
Проблем желаю никогда не знать,
Всегда идти вперед, творить, мечтать.
Дорогая тетя! Я хочу с любовью
Пожелать лишь счастья, крепкого здоровья,
Отдыхать побольше, а трудиться в меру,
Жить всегда с надеждой и горячей верой.
С праздником, родная! Этот день рожденья
Пусть тебе подарит лучшие мгновенья
Средь родных и близких в теплом милом доме
И пополнит фото с праздником в альбоме.
***
Дорогая моя тетя,
Поздравляю и люблю.
В твой веселый день рожденья
Пожелания дарю:
Пусть сбываются все планы,
Будет жизнь твоя длинна.
И скажу я без обмана:
Тетя, ты всем нам нужна.
Ты ведь зря не поругаешь
И всегда совет найдешь,
Не предашь, и не обманешь,
И на выручку придешь.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье в доме пусть живет,
Лишь хорошее приходит.
Живи, тетя, без забот.
Любимая тетя, родная моя,
Ты с детства теплом
Согревала меня.
Дарила мне радость,
Как солнечный лучик,
Любви и добру с детства
Ты меня учишь.
Тебя с днем рожденья
Поздравить я рада.
Желаю тебе
Судьбы лучшей в награду.
Пусть вера с надеждой
Твой путь украшают.
Пусть вечно любовь
В доме всё освещает.
Желаю богатства,
Желаю удачи.
Желаю светиться
От счастья почаще.
***
Желаю, чтоб румянец счастья
На щеках твоих играл.
Не знать обид, тревог, ненастья,
И чтоб никто не обижал.
Тебе пусть, тетя дорогая,
Сияет солнце ярче всех.
Удача рядом пусть шагает,
А в жизни ждет всегда успех.
И знай, что ты всегда любима,
И никогда не унывай.
Здорова будь, светла, красива,
Удачу ты не отпускай.
Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения для тети.