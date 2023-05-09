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Стихи тете на день рождения: трогательные поздравления для близкой родственницы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Стишок на день рождения тёте
Стишок на день рождения тёте. Фото pexels.com

Выберите для тети самый красивый и трогательный стих на день рождения

Ваша тетя скоро будет праздновать день рождения, а вы все не можете придумать, какое поздравление для нее выбрать? Рассмотрите вариант пожеланий в стихах. Существует много вариантов, как оформить красивые поздравления. Но стихи точно не оставят именинницу равнодушной.

Далеко не каждый может зарифмовать пожелания. Поэтому "Телеграф" собрал самые интересные стихи, которые прекрасно подойдут в качестве поздравлений с днем рождения для тети.

С днем рождения! Сладкой жизни!

И не думать о плохом.

Дней красивых и счастливых.

И уюта больше в дом.

Понимания, восхищения,

И охапки алых роз,

И хороших впечатлений,

И сбывающихся грез.

Жить в достатке и в почете,

Быть веселой, молодой.

Дорогая моя тетя,

Ты сравнима лишь с весной.

***

Тетя, с днем рождения тебя!

Всегда пусть будет ласковой судьба.

Достатка пожелаю и успехов,

Добра, здоровья, искреннего смеха.

Любви от близких и родных людей,

Побольше денег — тратить лишь успей.

Счастливый блеск в глазах пускай сияет,

А оптимизм невзгоды побеждает.

Проблем желаю никогда не знать,

Всегда идти вперед, творить, мечтать.

Дорогая тетя! Я хочу с любовью

Пожелать лишь счастья, крепкого здоровья,

Отдыхать побольше, а трудиться в меру,

Жить всегда с надеждой и горячей верой.

С праздником, родная! Этот день рожденья

Пусть тебе подарит лучшие мгновенья

Средь родных и близких в теплом милом доме

И пополнит фото с праздником в альбоме.

***

Дорогая моя тетя,

Поздравляю и люблю.

В твой веселый день рожденья

Пожелания дарю:

Пусть сбываются все планы,

Будет жизнь твоя длинна.

И скажу я без обмана:

Тетя, ты всем нам нужна.

Ты ведь зря не поругаешь

И всегда совет найдешь,

Не предашь, и не обманешь,

И на выручку придешь.

Пусть здоровье не подводит,

Счастье в доме пусть живет,

Лишь хорошее приходит.

Живи, тетя, без забот.

Любимая тетя, родная моя,

Ты с детства теплом

Согревала меня.

Дарила мне радость,

Как солнечный лучик,

Любви и добру с детства

Ты меня учишь.

Тебя с днем рожденья

Поздравить я рада.

Желаю тебе

Судьбы лучшей в награду.

Пусть вера с надеждой

Твой путь украшают.

Пусть вечно любовь

В доме всё освещает.

Желаю богатства,

Желаю удачи.

Желаю светиться

От счастья почаще.

***

Желаю, чтоб румянец счастья

На щеках твоих играл.

Не знать обид, тревог, ненастья,

И чтоб никто не обижал.

Тебе пусть, тетя дорогая,

Сияет солнце ярче всех.

Удача рядом пусть шагает,

А в жизни ждет всегда успех.

И знай, что ты всегда любима,

И никогда не унывай.

Здорова будь, светла, красива,

Удачу ты не отпускай.

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения для тети.

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