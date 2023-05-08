Поздравления с днем рождения тете: шуточные пожелания

Удивите и порадуйте именинницу веселым поздравлением

Тети занимают особое место в нашей жизни. Они могут быть для нас просто близкими родственницами, а для кого-то даже близкой подругой. Именно в день их рождения у нас есть возможность с помощью поздравлений поделиться с ними своими чувствами любви и уважения.

В то время как традиционные поздравления с днем ​​​​рождения тети всегда приветствуются, нотки юмора могут сделать пожелания особенными и запоминающимися.

"Телеграф" собрал прикольные поздравления тете с днем рождения. Выберите подходящее и порадуйте свою тетю в ее особенный день.

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С днем рождения поздравляю самую крутую тетку по жизни и мою замечательную тетушку. Желаю тебе, дорогая, мчаться на шикарном автомобиле по дороге счастья и везения, делать остановки для чудесного отдыха и веселья души, огибать все дорожные знаки и препятствия, ловить дыхание ветра удачи и любви. Желаю тебе много денег, мало забот и баланса в гармонии.

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Дорогая тётушка, мы с тобой женщины, а много ли нужно настоящим леди? Пару новых шубок на сезон, первоклассный курорт, золотая карта и влюбленный по уши кавалер. Пусть же шубы будут не мутоновые, курорт — не в поликлинике, карта — не пенсионной, а кавалер — с чувством юмора. Здоровья тебе, родная, счастья, радостных и удачных дней. С днем рождения!

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Самую молодую и прекрасную женщину на свете — мою любимую тётю — поздравляю с Днём рождения! От всех невзгод есть только одно средство — улыбка. Пусть она всегда сияет на твоём лице, пусть задорно блестят глаза, пусть мужчины смотрят вслед и думают: "Ого!". Счастья тебе, моя дорогая, ярких, беззаботных дней и лёгкой радости, наполненной активной жизни!

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Тетя дорогая, с днём рожденья поздравляю. Пусть в карманах будет много бабла, а в душе — много радости и тепла, пусть по жизни всегда прёт, пусть всегда будет мыслей и действий высокий полёт.

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Дорогая тётя, в твой день рождения я хочу пожелать, чтобы с каждым днём твой кошелёк толстел, твоё "я" самоутверждалось, твоя очередная мечта непременно сбывалась. Милая моя, пусть бодростью заряжает не только кофе, пусть учащает пульс не только спорт.

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Тётю-душку поздравляю с днём рожденья. Желаю быть заводной и резвой, как лошадка игривая, весёлой и непосредственной, как обезьянка непоседливая, красивой и изящной, как гордая пантера, успешной и хваткой, как зубастая акула.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления с днем рождения тете от племянницы.