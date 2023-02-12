Поздравления женщине с днем рождения: оригинальные пожелания
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Подарите имениннице яркие эмоции
Оригинальные стихи и креативные поздравления с днем рождения женщине подарят радость и поднимут настроение имениннице. Она оценит необычное поздравление и запомнит его надолго.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить женщину с днем рождения. В этой подборке вы сможете найти оригинальное поздравление женщине с днем рождения.
Креативное поздравление с днем рождения женщине
Желаю зоркости орлиной
И мудрости совиной к ней.
Пусть будут будни, как малина,
А праздники ещё вкусней.
Удачи непоколебимой,
Попасть в везения поток.
Любви взаимной лебединой
На самый-самый длинный срок.
Ты на дату не смотри
Паспорт в шкаф скорей запри!
Все там врут твои года,
Ты все также молода!
Энергична, симпатична,
Позитивна и умна!
Впереди еще сто лет
Для свершений и побед.
Так кути и наслаждайся
Вот и жизни весь секрет!
Тебя поздравить с днем рождения,
Я от души скорей спешу,
Прошу прочти все поздравленья,
И все их выполни, прошу!
Бросай уже тащить, как лошадь,
Всё на своем одном горбу,
Я знаю, что ты это можешь,
Но дело не в твоем "могу".
Ведь ты же женщина! Забыла?
Так вспомни, это наконец!
Начни жить для себя отныне,
Ты справишься! Ты молодец!
Желаю, чтоб хоть иногда
Ты прекращала "день сурка",
Работа – дом, работа – дом,
Чуть выходных и вновь потом.
Порочный круг пора порвать,
Всё это может подождать!
Напомню, жизнь у нас одна,
Она для радостей дана!
Немного пудры, губкам блеск,
Втянуть живот, чтоб попа влез,
Пойти с подругами тусить,
И вспомнить, как прекрасно жить!
Оригинальные поздравления женщине с днем рождения
Ты настоящий боец по жизни. Ты можешь научить, как несмотря на все трудности надо брать себя в руки и мчаться попрек ветру! Своим примером ты вдохновляешь людей! Желаю тебе сил, попутного ветра, фортуну в спутницах и синюю птицу на плече! Поздравляю с днем рождения! Счастья и новых побед!
***
Для вас очень трудно подобрать поздравление, потому что все слова меркнут перед вашей красотой, умом, обаянием. Вы украшение этого мира и его достояние. От всей души хочу поздравить Вас с днем рождения, пожелать и впредь восхищать и радовать нас. Счастья, успехов, здоровья, любви, блестящих побед и высоких достижений!
***
Сегодня особенный день! День твоего рождения! Это значит, что у тебя есть отличный повод отложить швабру, кастрюли и прочие дела, сесть официально на трон и хоть раз в году побыть королевой. А теперь главное, я желаю тебе не слезать с этого трона круглый год! Как бы не заманивала тебя плита, грязные вещи и разбросанные игрушки… ты — женщина, ты — королева! Пожалуйста, помни об этом и почаще напоминай своей семье! Желаю тебе любви и заботы родных, желаю тебе сиять красотой и наслаждаться каждым днем и мгновением!
***
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе жизни счастливой, богатой и сладкой, как мёд! И чтобы никто и никогда не смел и пытаться подмешать туда даже маленькой капли дёгтя. Счастья, здоровья, любви, успехов и госпожу фортуну в друзьях!
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