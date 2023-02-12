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Поздравления женщине с днем рождения: оригинальные пожелания

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Необычные пожелания
Необычные пожелания. Фото telegraf.com.ua

Подарите имениннице яркие эмоции

Оригинальные стихи и креативные поздравления с днем рождения женщине подарят радость и поднимут настроение имениннице. Она оценит необычное поздравление и запомнит его надолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить женщину с днем рождения. В этой подборке вы сможете найти оригинальное поздравление женщине с днем рождения.

Креативное поздравление с днем рождения женщине

Желаю зоркости орлиной

И мудрости совиной к ней.

Пусть будут будни, как малина,

А праздники ещё вкусней.

Удачи непоколебимой,

Попасть в везения поток.

Любви взаимной лебединой

На самый-самый длинный срок.

Ты на дату не смотри

Паспорт в шкаф скорей запри!

Все там врут твои года,

Ты все также молода!

Энергична, симпатична,

Позитивна и умна!

Впереди еще сто лет

Для свершений и побед.

Так кути и наслаждайся

Вот и жизни весь секрет!

Тебя поздравить с днем рождения,

Я от души скорей спешу,

Прошу прочти все поздравленья,

И все их выполни, прошу!

Бросай уже тащить, как лошадь,

Всё на своем одном горбу,

Я знаю, что ты это можешь,

Но дело не в твоем "могу".

Ведь ты же женщина! Забыла?

Так вспомни, это наконец!

Начни жить для себя отныне,

Ты справишься! Ты молодец!

Желаю, чтоб хоть иногда

Ты прекращала "день сурка",

Работа – дом, работа – дом,

Чуть выходных и вновь потом.

Порочный круг пора порвать,

Всё это может подождать!

Напомню, жизнь у нас одна,

Она для радостей дана!

Немного пудры, губкам блеск,

Втянуть живот, чтоб попа влез,

Пойти с подругами тусить,

И вспомнить, как прекрасно жить!

Оригинальные поздравления женщине с днем рождения

Ты настоящий боец по жизни. Ты можешь научить, как несмотря на все трудности надо брать себя в руки и мчаться попрек ветру! Своим примером ты вдохновляешь людей! Желаю тебе сил, попутного ветра, фортуну в спутницах и синюю птицу на плече! Поздравляю с днем рождения! Счастья и новых побед!

***

Для вас очень трудно подобрать поздравление, потому что все слова меркнут перед вашей красотой, умом, обаянием. Вы украшение этого мира и его достояние. От всей души хочу поздравить Вас с днем рождения, пожелать и впредь восхищать и радовать нас. Счастья, успехов, здоровья, любви, блестящих побед и высоких достижений!

***

Сегодня особенный день! День твоего рождения! Это значит, что у тебя есть отличный повод отложить швабру, кастрюли и прочие дела, сесть официально на трон и хоть раз в году побыть королевой. А теперь главное, я желаю тебе не слезать с этого трона круглый год! Как бы не заманивала тебя плита, грязные вещи и разбросанные игрушки… ты — женщина, ты — королева! Пожалуйста, помни об этом и почаще напоминай своей семье! Желаю тебе любви и заботы родных, желаю тебе сиять красотой и наслаждаться каждым днем и мгновением!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе жизни счастливой, богатой и сладкой, как мёд! И чтобы никто и никогда не смел и пытаться подмешать туда даже маленькой капли дёгтя. Счастья, здоровья, любви, успехов и госпожу фортуну в друзьях!

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