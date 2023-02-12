Поздравления женщине с днем рождения: оригинальные пожелания

Подарите имениннице яркие эмоции

Оригинальные стихи и креативные поздравления с днем рождения женщине подарят радость и поднимут настроение имениннице. Она оценит необычное поздравление и запомнит его надолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить женщину с днем рождения. В этой подборке вы сможете найти оригинальное поздравление женщине с днем рождения.

Креативное поздравление с днем рождения женщине

Желаю зоркости орлиной И мудрости совиной к ней. Пусть будут будни, как малина, А праздники ещё вкусней. Удачи непоколебимой, Попасть в везения поток. Любви взаимной лебединой На самый-самый длинный срок.

Ты на дату не смотри Паспорт в шкаф скорей запри! Все там врут твои года, Ты все также молода! Энергична, симпатична, Позитивна и умна! Впереди еще сто лет Для свершений и побед. Так кути и наслаждайся Вот и жизни весь секрет!

Тебя поздравить с днем рождения, Я от души скорей спешу, Прошу прочти все поздравленья, И все их выполни, прошу! Бросай уже тащить, как лошадь, Всё на своем одном горбу, Я знаю, что ты это можешь, Но дело не в твоем "могу". Ведь ты же женщина! Забыла? Так вспомни, это наконец! Начни жить для себя отныне, Ты справишься! Ты молодец!

Желаю, чтоб хоть иногда Ты прекращала "день сурка", Работа – дом, работа – дом, Чуть выходных и вновь потом. Порочный круг пора порвать, Всё это может подождать! Напомню, жизнь у нас одна, Она для радостей дана! Немного пудры, губкам блеск, Втянуть живот, чтоб попа влез, Пойти с подругами тусить, И вспомнить, как прекрасно жить!

Оригинальные поздравления женщине с днем рождения

Ты настоящий боец по жизни. Ты можешь научить, как несмотря на все трудности надо брать себя в руки и мчаться попрек ветру! Своим примером ты вдохновляешь людей! Желаю тебе сил, попутного ветра, фортуну в спутницах и синюю птицу на плече! Поздравляю с днем рождения! Счастья и новых побед!

***

Для вас очень трудно подобрать поздравление, потому что все слова меркнут перед вашей красотой, умом, обаянием. Вы украшение этого мира и его достояние. От всей души хочу поздравить Вас с днем рождения, пожелать и впредь восхищать и радовать нас. Счастья, успехов, здоровья, любви, блестящих побед и высоких достижений!

***

Сегодня особенный день! День твоего рождения! Это значит, что у тебя есть отличный повод отложить швабру, кастрюли и прочие дела, сесть официально на трон и хоть раз в году побыть королевой. А теперь главное, я желаю тебе не слезать с этого трона круглый год! Как бы не заманивала тебя плита, грязные вещи и разбросанные игрушки… ты — женщина, ты — королева! Пожалуйста, помни об этом и почаще напоминай своей семье! Желаю тебе любви и заботы родных, желаю тебе сиять красотой и наслаждаться каждым днем и мгновением!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе жизни счастливой, богатой и сладкой, как мёд! И чтобы никто и никогда не смел и пытаться подмешать туда даже маленькой капли дёгтя. Счастья, здоровья, любви, успехов и госпожу фортуну в друзьях!

Также "Телеграф" подготовил шуточные поздравления для девушки с днем рождения.