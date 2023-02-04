Прикольные поздравления с днем рождения девушке: пожелания с юмором

Шуточные поздравления с днем рождения девушке — в подборке "Телеграфа"

День рождения — один из самых радостных и веселых праздников. В этот день именинникам стараются подарить отличное настроение. Это легко сделать, приготовив прикольное поздравление. Привычными поздравлениями в стихах или прозе уже почти никого не удивишь. А вот веселые пожелания будут в тему. Особенно, если у девушки именинницы все в порядке с чувством юмора.

"Телеграф" предлагает подборку прикольных пожеланий с днем рождения девушке. Подарите имениннице прекрасное настроение и улыбку.

Смешные поздравления девушке с днем рождения

Согласись, деньги – мусор! Так что желаю иметь целую денежную свалку! С днем рождения!

***

Желаю тебе утонуть в любви! Да чтобы ты провалилась в пучину нежности! Да пропади ты со своим избранником на Мальдивах на месяц! Да я тебя видеть не желаю грустной! Да я бы тебя придушила в своих объятиях! Будь счастлива, моя дорогая! С днем рождения!

Прикольное поздравление с днем рождения девушке

Желаю тебе всего самого счастливого, самого красивого: здоровья шоколадного,

веселья виноградного, молодости вечной, жизни бесконечной, улыбки земляничной, радости клубничной!

***

Желаю есть и не толстеть,

Чтоб на диетах не сидеть.

Желаю, ножки чтоб твои

Не натирали каблуки!

Чтоб глазки нежные сияли,

А губки пухлые смеялись.

И чтобы локоны твои

Вовек не знали седины!

Чтобы вниманием тебя

Не обделяли никогда,

Чтоб даже в сильные морозы

У ног твоих лежали розы!

***

Желаю:

День рождения — отмечать,

Нас — не забывать!

Радостям — быть!

Горести — забыть!

Зарплате — расти,

Любви — цвести!

Мечтам — сбываться,

Самой — не расслабляться!

***

Пусть штабелями кавалеры

Ложатся под ноги твои,

Пусть бесконечно признаются

В большой и пламенной любви.

Пусть ждет тебя всегда машина,

А лучше — личный самолет,

Всегда готовый по приказу

Начать в любое время взлет.

Пусть города и пляжи мира

Скучают по тебе и ждут,

Пусть все твои мечты и планы

В твой день рожденья оживут!

***

Пусть будут пышными три вещи:

Ресницы, волосы и бюст.

И кошелек от денег треснет,

И никогда не будет пуст!

Улыбка пусть играет солнцем

Как первый выпавший снежок.

Оставайся нежной, бодрой,

Храни в душе свой огонек!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально поздравить девушку с днем рождения.