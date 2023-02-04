Прикольные поздравления с днем рождения девушке: пожелания с юмором
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Шуточные поздравления с днем рождения девушке — в подборке "Телеграфа"
День рождения — один из самых радостных и веселых праздников. В этот день именинникам стараются подарить отличное настроение. Это легко сделать, приготовив прикольное поздравление. Привычными поздравлениями в стихах или прозе уже почти никого не удивишь. А вот веселые пожелания будут в тему. Особенно, если у девушки именинницы все в порядке с чувством юмора.
"Телеграф" предлагает подборку прикольных пожеланий с днем рождения девушке. Подарите имениннице прекрасное настроение и улыбку.
Смешные поздравления девушке с днем рождения
Согласись, деньги – мусор! Так что желаю иметь целую денежную свалку! С днем рождения!
***
Желаю тебе утонуть в любви! Да чтобы ты провалилась в пучину нежности! Да пропади ты со своим избранником на Мальдивах на месяц! Да я тебя видеть не желаю грустной! Да я бы тебя придушила в своих объятиях! Будь счастлива, моя дорогая! С днем рождения!
Прикольное поздравление с днем рождения девушке
Желаю тебе всего самого счастливого, самого красивого: здоровья шоколадного,
веселья виноградного, молодости вечной, жизни бесконечной, улыбки земляничной, радости клубничной!
***
Желаю есть и не толстеть,
Чтоб на диетах не сидеть.
Желаю, ножки чтоб твои
Не натирали каблуки!
Чтоб глазки нежные сияли,
А губки пухлые смеялись.
И чтобы локоны твои
Вовек не знали седины!
Чтобы вниманием тебя
Не обделяли никогда,
Чтоб даже в сильные морозы
У ног твоих лежали розы!
***
Желаю:
День рождения — отмечать,
Нас — не забывать!
Радостям — быть!
Горести — забыть!
Зарплате — расти,
Любви — цвести!
Мечтам — сбываться,
Самой — не расслабляться!
***
Пусть штабелями кавалеры
Ложатся под ноги твои,
Пусть бесконечно признаются
В большой и пламенной любви.
Пусть ждет тебя всегда машина,
А лучше — личный самолет,
Всегда готовый по приказу
Начать в любое время взлет.
Пусть города и пляжи мира
Скучают по тебе и ждут,
Пусть все твои мечты и планы
В твой день рожденья оживут!
***
Пусть будут пышными три вещи:
Ресницы, волосы и бюст.
И кошелек от денег треснет,
И никогда не будет пуст!
Улыбка пусть играет солнцем
Как первый выпавший снежок.
Оставайся нежной, бодрой,
Храни в душе свой огонек!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально поздравить девушку с днем рождения.