Чтобы парфюм держался дольше и божественно пахнул: топ-5 лайфхаков для девушек

Любой парфюм может как подчеркнуть ваш удачный образ, так и начисто его испортить

Как и хорошая одежда, духи нужно уметь правильно носить. Чтобы выглядеть на миллион, девушки должны научиться не только складывать стильные луки, но и подбирать правильные ароматы и наносить их на себя по всем правилам.

О 5 базовых правилах рассказывает сайт "Отож". Авторы издания отмечают, что неважно дешевый или дорогостоящий аромат вы выбираете, в любом случае его нужно использовать с умом. Соблюдение этих простых советов сделает так, что ваши духи всегда будут долго держаться и пахнуть просто божественно.

Правило №1. Выбирай продукцию одной линейки

Чтобы твой аромат проявил себя наилучшим образом, выбирай либо похожие, либо нейтральные кремы для тела и дезодоранты. Никакой другой запах не должен соперничать с твоими замечательными духами. Если хочешь усилить аромат, можешь попробовать использовать для тела парфюмированный крем той же марки и линейки, что и твой парфюм.

Правило №2. Каждому аромату свое время

Не зря парфюмеры разделяют ароматы на дневные и вечерние, зимние и летние. Соблюдать такой тайминг очень важно: в дневное время и в теплый сезон лучше выбирать легкие духи, а вот во время вечерних выходов и с наступлением холодов можно пускать в ход тяжелые насыщенные ароматы со шлейфом.

Правило №3. Только чистая кожа и никак иначе

Многие девушки любят наносить свои духи на одежду, мол, так аромат продержится дольше и лучше будет звучать. Но есть одно важное "но": меха, шерсть, лен и хлопок действительно прекрасно сохраняют запахи (шуба может пахнуть около года), но если в твоем арсенале есть разные ароматы, это может стать проблемой. В идеале наносить духи нужно только на чистую кожу, ведь в противном случае запахи перемешаются и может получиться что-то просто ужасное.

Правило №4. Никогда не растирай духи

Одна из наиболее распространенных ошибок – растирать духи. Ты, наверное, тоже так хоть раз, да и делала: наносила на запястье, хорошенько растирала, да еще и шею после этого терла. Это огромная ошибка. Таким образом разрушаются уникальные молекулы парфюмерной композиции, так что эффект от такого метода нанесения ничем хорошим порадовать не сможет. Наносить духи следует только с помощью распылителя, легким прикосновением пальца или ватной палочкой, если речь идет о твердых духах.

Правило №5. Наносим духи на определенные точки

Чтобы аромат раскрылся как можно лучше, наносить его нужно на определенные точки тела – те, где повышена пульсация. Лучшие варианты – за ушами, на запястьях и на сгибе локтей (масляные духи за ушами не наносятся!).

Кроме того, в холодное время парфюмеры советуют включить в этот перечень еще и заднюю часть шеи – там запах сохраняется дольше всего и хорошо себя проявляет. А вот летом такого лучше не делать, потому что твой аромат будет звучать слишком навязчиво.

Последнее "суперсекретное" место для нанесения духов — конечно же, волосы. Правда, аромат должен быть нанесен на твою расческу, а не непосредственно на шевелюру, потому что духи могут пересушить волосы, а ты после этого будешь "грешить" на шампунь/кондиционер.

Другие не менее важные моменты

Наносить духи нужно до того, как одеваешь украшения: они легко могут окисляться. Лучше всего духи держатся на жирной коже, поэтому перед их нанесением лучше увлажнить кожу лосьоном или кремом с нейтральным запахом.

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