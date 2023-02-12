Гуморні привітання з днем народження жінці: найкращі побажання

Жартівливі привітання подарують позитив та відмінний настрій іменинниці.

День народження — одне з найвеселіших свят у житті людини. У цей день не заведено сумувати та бути без настрою. Щоб порадувати іменинницю та підняти їй настрій — подаруйте їй жартівливе вітання з днем народження.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" склав добірку веселих привітань жінці з днем народження, які повеселять та підбадьорять іменинницю.

Привітання з днем народження жінці з гумором

Хай тепле море буде поряд, Зелені пальми усі вряд, Завжди зі смаком ол-інклюзів, І персоналу із французів, Життя було немов в раю, І настрою, мов у саду! З Днем народження вітаємо, І побажання втілити бажаємо!

Щоб євро сховалось в коморі, щоб сало рохкало у дворі. У дворі стояв Феррарі, В гаражі – Лексус в парі. В хаті – з мармуру камін, І басейн, хоча б один! І гідромасажер з джакузі, І щоб Хеннесі бовталося в пузі. З Днем народження!

Легка і ніжна, мов метелик, Мрійлива й легко запальна, В житті бажаю повний кошик, Сімейного тепла, Щоб руки ласку дарували, А мрії стежку малювали, Щоб щастя у твій дім прийшло, І лелеченя дитятко принесло!

Рум’ янець хай завжди Вас прикрашає, А коханий ніжно забавляє, Вино червоне гарно зігріває, А сила моря настрій піднімає! Успіх хай фонтаном вдарить, Піднесе Вас в височінь, Все що мріялось, гадалось, До Вас, щоб миттю увірвалось!

У карпатському полі, Квітів й ягодів доволі, Всі вони духмяно пахнуть, І красою полонять. Будь красива, як та квітка, І солодка, як ягідка, Завжди радісна і чепурна, Як принцеса молода. Ти ніколи не сумуй, Шляхом впевнено прямуй, Щоб на ньому принц зустрівся І з тобою одружився!

Офіса у центрі міста, В мандри гарного фінансиста. Одяг лиш від кутюр’є, Й чоловіка що не п’є. Тачку вибери Феррарі, Щоб не знала ти печалі, І квартирку в 100 квадратів, Без ніяких там витратів. І бажаємо ми щастя, Щоб це все було до ладдя!

Прикольні привітання з днем народження жінці в прозі

Вітаю вічно молоду, неповторно прекрасну, чудову у всьому жінку! Бажаю завжди залишатися соковитою та смачною, як виноград, навіть тоді, коли ти станеш вишуканою родзинкою. Бажаю, щоб заряд твоєї батареї "Енерджайзер" ніколи не підводив. Завжди будь такою ж активною. Прагни до підкорення різних вершин, збираючи дорогою на свою голову найнеймовірніші пригоди!

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З днем народження мила! Ти прекрасна. Насолоджуйся, кайфуй, бій наповал своєю неповторністю. Нехай зухвалі бажання здійснюються, найзаповітніші мрії збуваються. Тобі можна ВСЕ! Ти гідна найкращого! І нехай весь світ зачекає…

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З днем народження, королево доброти! Бажаю, щоб цей рік був сповнений приємностей, несподіванок, закоханості, яскравих зустрічей, подорожей, шопінгу, ніжності, романтики, гарних новин та турботи! Ставай ще красивішою, ще добрішою, ще розумнішою, багатшою, потрібнішою, цікавішою і щасливішою! І не забудь добре відсвяткувати свій День! Цілую!

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Ми могли б сказати, що такі жінки, як ви рідкість… Але це було б обманом! Ви єдина та неповторна! У свій День народження прийміть букет і скромне припущення, що квіти хоч і зрізані, а в присутності такої дивовижної людини розкриються ще більше і дууууже довго простоять! Адже ви у нас – справжня чарівниця! І ми від усіх наших сердець бажаємо вам бути найщасливішою!

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Вітаю з днем народження! Бажаю класного настрою та нереального везіння, життєвих романтиків та чудових фліртів, великих грошиків та пахучих квітів, великих діамантів та щасливої карми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як гарно привітати із днем народження доньку.