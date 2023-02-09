Анюта, з іменинами! Гарні листівки та вітання на День ангела Анни

Не забудьте привітати Анюту з іменинами

Ім’я Анна (Ганна) — не лише давнє та красиве, а ще й одне з найпоширеніших в Україні. Раніше ми розповідали, яке значення та походження імені, і коли всі Дні ангела Анни протягом року. Тепер же "Телеграф" зібрав для вас добірку яскравих привітань на іменини для Анюти у віршах, прозі та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Анни

Ганночко, золотце! Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела, бажаю тобі якомога більше подорожей, квітів та подарунків, і щоб кожна секунда твого життя була в задоволення. З іменинами!

Вітаю з твоїм днем, Анюто! Нехай твої руки опускаються лише під вагою квітів, а ноги втомлюються лише від танців. Нехай ніякі неприємності не псують твого настрою, а в душі завжди залишається молодість і віра в добро. З Днем ангела!

У День твого ангела, Ганно, хочу побажати, щоб на шляху до твоїх цілей і щастя зустрічалися лише переборні перешкоди, і жодні негаразди надовго не затьмарювали твого настрою.

Аня, з Днем ангела! Залишайся таким же світлим сонечком у житті оточуючих, яким ти є зараз. Танцюй, люби, насолоджуйся життям, і ні в чому собі не відмовляй, — ти цього заслуговуєш!

Дорога Анна! У день твого ангела бажаю достатку, миру в душі та добра в серці. Нехай навколо тебе будуть тільки вірні й надійні люди, а всі біди й негаразди обходять тебе десятою дорогою.

Листівки для привітання на День ангела Анни

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки за прикметами суворо заборонено дарувати жінкам та чому.