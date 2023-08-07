С именинами, Анна! Красивые поздравления в открытках и стихах

7 августа отмечается церковный праздник - Успение праведной Анны

В понедельник, 7 августа, христиане отмечают Успение святой Анны, а все женщины, которые носят имя матери Девы Марии, празднуют свои именины. Поздравьте своих друзей, близких и знакомых с именем Анна с помощью замечательных картинок и стихов!

Анна — одно из наиболее распространенных имен в Европе и всем мире. Его истоки уходят в древнеееврейскую культуру и означает оно "благодать" и "милость Божию".

Это имя обладает множеством прекрасных качеств: Анна добрая, заботливая и ответственная. Она всегда готова оказать помощь и решить проблемы своих близких. Анна также умна, заботится о других, нежна и всегда говорит правду.

"Телеграф" поздравляет всех Анн с их Днем ангела! Искренне желаем много любви, радости, процветания и, безусловно, гармонии в вашей жизни и мирного неба над головой!

Поздравления с именинами Анны: открытки и стихи

Аня, Анечка, Анюта,

Пусть всё в жизни будет круто,

Ярко, четко, офигенно,

Нереально, несравненно!

Чтобы все мечты сбывались,

Планы вмиг осуществлялись,

И фартило, и везло,

Перло, всем чертям назло!

Будь здоровой, улыбайся,

Чаще смейся, удивляйся,

Никогда не унывай,

И найди блаженный рай!

Не зря тебя Анной решили назвать,

Ведь в имени этом любовь, благодать!

В тебе есть заботливость и доброта,

Для близких ты, Анечка, просто мечта!

Пусть яркая внешность удачу несет,

Твой славный характер к успеху ведет,

Пусть каждый денек украшает задор,

Улыбки друзей и для счастья простор!

Анютка, будь всегда красоткой,

Где нужно — дерзкой, где-то — кроткой.

Удачи, целей достиженья!

Всегда будь в клёвом настроении!

Мечтай, и пусть мечты свершатся.

Желаю жизнью наслаждаться,

Любить самой и быть любимой.

Желаю быть всегда счастливой!

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

Анна, Анечка, Анютка,

Ты как будто незабудка —

И собою хороша,

И прекрасная душа!

Счастья, радости, достатка,

Чтоб жила ты сладко-сладко,

Никогда не унывала,

Что захочешь — получала!

Напомним, что имя Анна — одно из самых распространенных в Украине. Ранее мы рассказывали, каково значение и происхождение имени Анна, и когда все Дни ангела Анны в году.