З іменинами, Анно! Красиві привітання у листівках та віршах
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7 серпня відзначається церковне свято — Успіння праведної Анни
У понеділок, 7 серпня, християни відзначають Успіння святої Анни, а всі жінки, які мають ім’я матері Діви Марії, святкують свої іменини. Привітайте своїх друзів, близьких та знайомих з ім’ям Анна за допомогою чудових картинок та віршів!
Анна — одне з найпоширеніших імен у Європі та всьому світі. Його витоки сягають давньоєврейської культури і означає воно "благодать" і "милість Божу".
Це ім’я має безліч чудових якостей: Анна добра, дбайлива і відповідальна. Вона завжди готова надати допомогу та розв'язати проблеми своїх близьких. Анна також розумна, дбає про інших, ніжна і завжди каже правду.
"Телеграф" вітає всіх Анн із їхнім Днем ангела! Щиро бажаємо багато любові, радості, процвітання і, безумовно, гармонії у вашому житті та мирного неба над головою!
Привітання з іменинами Анни: листівки та вірші
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім’я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
З днем ангела Анни, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
З Днем Ангела Анну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За щире серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Анни, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
Нагадаємо, що ім’я Анна – одне з найпоширеніших в Україні. Раніше ми розповідали, яке значення і походження імені Анна, і коли всі Дні ангела Анни в році.