З іменинами, Анно! Красиві привітання у листівках та віршах

7 серпня відзначається церковне свято — Успіння праведної Анни

У понеділок, 7 серпня, християни відзначають Успіння святої Анни, а всі жінки, які мають ім’я матері Діви Марії, святкують свої іменини. Привітайте своїх друзів, близьких та знайомих з ім’ям Анна за допомогою чудових картинок та віршів!

Анна — одне з найпоширеніших імен у Європі та всьому світі. Його витоки сягають давньоєврейської культури і означає воно "благодать" і "милість Божу".

Це ім’я має безліч чудових якостей: Анна добра, дбайлива і відповідальна. Вона завжди готова надати допомогу та розв'язати проблеми своїх близьких. Анна також розумна, дбає про інших, ніжна і завжди каже правду.

"Телеграф" вітає всіх Анн із їхнім Днем ангела! Щиро бажаємо багато любові, радості, процвітання і, безумовно, гармонії у вашому житті та мирного неба над головою!

Привітання з іменинами Анни: листівки та вірші

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

З днем ангела Анни, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

З Днем Ангела Анну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Анни, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

Нагадаємо, що ім’я Анна – одне з найпоширеніших в Україні. Раніше ми розповідали, яке значення і походження імені Анна, і коли всі Дні ангела Анни в році.