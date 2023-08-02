Вірш на день народження подрузі: гарне та зворушливе привітання

Привітання з днем народження подрузі у віршах приємно порадує іменинницю

Якщо у вашої подруги незабаром день народження, настав час задуматися не тільки про подарунок, а й про те, як ви її вітатимете. Для близької людини завжди хочеться підготувати щось особливе. У випадку, якщо відповідні ідеї не спадають на думку, гарний вірш подрузі на день народження стане чудовим привітанням та доповненням до презенту. Його можна зачитати прямо на святі, написати у листівці чи надіслати у повідомленні.

Привітання подрузі з днем народження у віршах має передати всю палітру добрих почуттів та підняти настрій іменинниці. За допомогою лірики побажайте подрузі щастя, кохання, довгих років життя та успіхів у всіх сферах.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" склав добірку, в якій зібрав вірші подрузі з днем народження у різних форматах, на будь-який вік та на будь-який смак.

Гарний вірш на день народження найкращій подрузі

Бажаю квіткою 🌺цвісти,

Мов ясна зірочка⭐️, блищати.

Будь королевою👸 краси,

Бажаю радощів багато!

Бажаю мрії💃 досягти

Та мати все, що забажаєш🎁.

Ти краща подруга мені,

Я впевнена, що ти це знаєш!

То ж з днем народження тебе!🥳

Кохай сама❤️ та будь кохана.

Щоб незважаючи на все,

Була щаслива та жадана!

***

З днем народження щиро вітаю

Щастя в житті бажаю.

Будь завжди красива👸

Усміхнена і мила.

Нехай твою дорогу освітлює сонечко☀️,

А мир і злагода зазирають в твоє віконечко🏠.

Ніколи не знай ти біди,

Тільки вперед і вперед йди.

Вдача тобі щоб посміхалась,

І звичайно гроші не кінчались.

В житті твоєму все буде ОК,

Щоб знімати відоси в Тік-Ток!

***

Щоб твої очі сяяли, як зорі,

Щоб спів пташиний линув у душі.

Живи в сім’ї у мирі і любові,

Хай кожен день дарує радощі.

Бажаю лиш щирості в вітаннях,

Найкращих квітів💐, частування.

Хай збудуться твої бажання,

Найкращій подрузі — найкращі побажання🥳.

В коханні ― щирості, у дружбі ― вірності,

В душі ― безмежності і незалежності.

Вітаю радісно, стрічаю піснею,

Життя барвистого і неба чистого☀️

***

Давно з тобою ми знайомі,

Багато разом вже пройшли.

І ніжної сестринської любові

За ці роки ми досягли.

Тому я хочу побажати🥳

Яскраво це життя прожить.

На цифри в документах не зважати

Й з роками тільки молодіть💃.

І мрію я на схилі літ,

Не чуючи всіх балачок.

З тобою мати власний світ

Й запалювать у стилі "Рок".

***

Сьогодні в нас чудове свято —

В цей день на світі ти з’явилась🥳!

Отож, вітань тобі багато,

Щоб очі радістю іскрились👸.

Хай мрії твої збуваються,

Хай в тебе усе виходить,

Фортуна — завжди всміхається,

А заздрість людська — не шкодить🎉.

Хай поруч в тебе завжди буде

Надійне, любляче плече.

Любов нехай до віку гріє

Й своїм вогнем не обпече❤️

***

З днем народження, подружко!🥂

Розквітай, радій, живи.

Будь весела та щаслива,

Помилятись не спіши!

В кожного свій шлях у долі,

То ж нехай чудовий твій

Надихає до любові

Та здійснення купи мрій!

Побажаю тобі щастя,

Щоб раділа ти життю.

Буду поруч я завчасно,

Як покличеш — прилечу💐!

Короткий вірш подрузі на день народження

Вітаю, подружко, тебе💐,

Хай в житті твоєму все буде:

Щастя, здоров’я, кохання та ласка,

Хай доля твоя буде, начебто казка❤️🎉🌺!

***

У твоє найкраще свято🎉

Хочу щиро привітати🥳!

Зичу щастя та любові❤️,

Щоб всього було доволі🍾!

Нехай з рідного порога

Йде тільки легка дорога☀️!

***

Подружко, тебе вітаю🎁,

І бажань найкращих маю:

Успіхів у праці, ласки,

Щоб життя було, мов казка,

Миру, чемності, натхнення,

Позитиву в сьогоденні,

Щастя, вдачі та тепла,

Людяності та добра!

***

У подруги сьогодні свято🎉,

Я хочу успіхів побажати.

Хай доля як калина квітне,

Здійсниться мрія заповітна⭐️.

Щоб від любові❤️ ти п’яніла,

Від щастя лиш сльоза бриніла.

Хай милий носить на руках,

Та буде вдалим кожен шлях.

***

Нехай волошковим цвітом літа молоді майорять,

Нехай здійсняться всі мрії, і зорі в небі горять.

Хай щастя панує в оселі, а доля надасть зорепад,

Щаслива хай буде родина, здоров’я тобі водопад🎂🍾🥳🎁.

Вірш найкращій подрузі на день народження

З Днем народження🥳, люба подружко моя,

Будь щаслива і здорова, ти і вся твоя сім`я🥰.

Хай не проходить без посмішки і година,

Хай радістю буде наповнена кожна днина.

Хай ангел небесний веде тебе, під крилом,

А ти збирай нас за святковим столом.

Хай він оберігає від зла і даремних турбот,

З любов`ю бажаю, багато цікавих пригод🥂🎂🎉.

***

Подружка моя люба, вітаю🎉,

В день народження щиро бажаю

Ніколи душею не старіти,

В здоров’ї та щасті до ста років дожити💃!

Зичу радості в повсякденних речах,

Щастя та здорового блиску в твоїх очах,

Хай ніколи твоя врода не згасне,

Будь здорова, наше сонечко☀️ ясне!

***

З днем народження вітаю

І тобі я побажаю:

Миру, злагоди, кохання,

Щоб здійснились всі бажання🌺.

Ти на рік вже постаріла,

Але жирками не заплила.

Хай так буде і надалі,

Щоб злітали ми на Балі🏝.

Наша дружба навіки.

Хай нас люблять чоловіки.

Грошей ще тобі мішок,

Тоді точно все буде "Ок".

***

Ти — моя подружка кохана💃,

Красива, радісна, бажана.

Тебе хочу я привітати:

Здоров’я, щастя побажати.

Щоб були гроші на машину🚘,

На манікюр та на родину.

Щоб в серці був лише один,

І це було взаємно з ним.

Щоб біля ліжка кожний ранок

Чекала кава☕️ та льодяник.

З тобою по життю пройдем,

Та нашу дружбу збережем.

***

Подруга люба, зі святом тебе!🌺

Хай по життю тебе ангел веде.

Щастя тебе повсякчас огортає,

Радість хай серце твоє звеселяє.

Щире кохання нехай гріє душу,

Робота в утіху, а не бо "мушу".

Щоб насолода у кожному кроці,

Та й завжди удача на твому боці.

***

Подружка моя рідненька!

Ти для мене — сама дорогенька.

З днем народження тебе вітаю,

Поцілую й щастя побажаю.

Щоб цвіла ти і ніколи не журилась,

Щоб була кохана й добре тобі жилось💃.

Прийми мої щирі привітання,

Нехай збуваються твої бажання.

Достатку, сміху й мандрівок,

Щоб все у тебе було ОК!☀️🎉

***

З днем народження, подруго мила моя,🥳

Такої як ти більш на світі нема.

В цей день пречудовий тобі шлю вітання,

Від серця усього бажаю кохання❤️.

Гармонії, щастя, стрімкого зростання,

Весни у душі, щоб збулись сподівання,

Дослухався Всесвіт твоїх забаганок,

Й світилися очі неначе світанок!🥂🎉🎁

Вірші для улюбленої подруги у день народження

Дорога моя подруго,

В цей чудовий, світлий день

Я зичу в серці мати свято

Сьогодні, завтра, кожен день!🥂

Щоб чоловік кохав❤️ безтямно,

Й тебе носив він на руках,

І від гостей у домі шумно

Було не лише на святках.

Щоб горя й лишенька не знати,

Та й грошей щоб удосталь мати,

І ще щоб долі візерунок

Привів до щастя в подарунок!🎁

***

З тобою життя яскравішим стає💃.

З тобою я все відчуваю як є.

І в радощі, й в горі з тобою іду.

Ти подружка рідна, тебе я люблю❤️.

У твій день народження🎂 я побажаю,

Не знати тобі ні нудьги ні печалі.

Щоб хлопець кохав і на шиї носив,

І квіти, і кофе у ліжку дарив💐.

Бажаю тобі відпочити на морі,

Не хочеш на море? Знайдем океан.🏝

А в шафі у тебе щоб все було в волю,

I Prada, й Versace, хоч цілий фонтан.

***

Вітаю 🎉щиро, подруженько,

Тобі вже років багатенько

Та знаю точно ти найкраща,

Тому лови вітання наші.

Якщо кохання, то до мурашок,

Щоб родила багато діточок.

Купалась в щасті та добрі

І вірні друзі поруч були.

Коштів, щоб на все хватало.

Горя й бід, щоб ти не знала.

Пам’ятай завжди проте,

Що підтримую тебе🥂.

***

Вітаю щиро, люба подружко моя!🥳

Життя бажаю, немов пісня солов’я —

Легкого, що дарує радості багато.

Зичу дуже класно відгуляти свято.

Нехай завжди будуть в твоїй кишені

Багато гривні та ще й грошики зелені.

Здоров’я та дітей, як на небі зірок,

Хай в душі квітне щастя, як сотні квіток.

***

Зі святом,🥂 подружка, тебе

Я поспішаю привітати.

Дозволь добра, що з серця йде

Тобі в твій вечір побажати.

Танцюй💃, допоки молода,

Радій життю, печаль відкинь,

Згадавши юності літа,

Ти, як годиться відпочинь.

Нехай у цей святковий час

Весь світ впаде до твоїх ніг,

А мрії хай здійсняться враз,

І цілу ніч лунає сміх!

***

Подружко моя, ти порадниця вірна!

Вітаю я щиро з народженням в світ!

Ти завжди красива, палка, неймовірна.

Бажаю, щоб був твій високим політ!

Кохання взаємного, щирості в дружбі,

Достатку у радощах і натхненні.

Хай буде у тебе кар’єра на службі,

В родині добробут благословенний!

***

Вітаю, люба подруго, тебе!

Пошле хай Бог фортуну із небес!

Щоб радістю наповнювалось серце,

Раділо щоб завжди твоє люстерце.

Щоб квітла на обличчі, наче сонце,

Твоя усмішка, мов в яснім віконці.

Бо ти завжди приємна і надійна.

З тобою я завжди-завжди спокійна🎉🥳🥰!

Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних поздоровлень для подруги на день народження.