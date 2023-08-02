Вірш на день народження подрузі: гарне та зворушливе привітання
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Привітання з днем народження подрузі у віршах приємно порадує іменинницю
Якщо у вашої подруги незабаром день народження, настав час задуматися не тільки про подарунок, а й про те, як ви її вітатимете. Для близької людини завжди хочеться підготувати щось особливе. У випадку, якщо відповідні ідеї не спадають на думку, гарний вірш подрузі на день народження стане чудовим привітанням та доповненням до презенту. Його можна зачитати прямо на святі, написати у листівці чи надіслати у повідомленні.
Привітання подрузі з днем народження у віршах має передати всю палітру добрих почуттів та підняти настрій іменинниці. За допомогою лірики побажайте подрузі щастя, кохання, довгих років життя та успіхів у всіх сферах.
Спеціально для своїх читачів "Телеграф" склав добірку, в якій зібрав вірші подрузі з днем народження у різних форматах, на будь-який вік та на будь-який смак.
Гарний вірш на день народження найкращій подрузі
Бажаю квіткою 🌺цвісти,
Мов ясна зірочка⭐️, блищати.
Будь королевою👸 краси,
Бажаю радощів багато!
Бажаю мрії💃 досягти
Та мати все, що забажаєш🎁.
Ти краща подруга мені,
Я впевнена, що ти це знаєш!
То ж з днем народження тебе!🥳
Кохай сама❤️ та будь кохана.
Щоб незважаючи на все,
Була щаслива та жадана!
***
З днем народження щиро вітаю
Щастя в житті бажаю.
Будь завжди красива👸
Усміхнена і мила.
Нехай твою дорогу освітлює сонечко☀️,
А мир і злагода зазирають в твоє віконечко🏠.
Ніколи не знай ти біди,
Тільки вперед і вперед йди.
Вдача тобі щоб посміхалась,
І звичайно гроші не кінчались.
В житті твоєму все буде ОК,
Щоб знімати відоси в Тік-Ток!
***
Щоб твої очі сяяли, як зорі,
Щоб спів пташиний линув у душі.
Живи в сім’ї у мирі і любові,
Хай кожен день дарує радощі.
Бажаю лиш щирості в вітаннях,
Найкращих квітів💐, частування.
Хай збудуться твої бажання,
Найкращій подрузі — найкращі побажання🥳.
В коханні ― щирості, у дружбі ― вірності,
В душі ― безмежності і незалежності.
Вітаю радісно, стрічаю піснею,
Життя барвистого і неба чистого☀️
***
Давно з тобою ми знайомі,
Багато разом вже пройшли.
І ніжної сестринської любові
За ці роки ми досягли.
Тому я хочу побажати🥳
Яскраво це життя прожить.
На цифри в документах не зважати
Й з роками тільки молодіть💃.
І мрію я на схилі літ,
Не чуючи всіх балачок.
З тобою мати власний світ
Й запалювать у стилі "Рок".
***
Сьогодні в нас чудове свято —
В цей день на світі ти з’явилась🥳!
Отож, вітань тобі багато,
Щоб очі радістю іскрились👸.
Хай мрії твої збуваються,
Хай в тебе усе виходить,
Фортуна — завжди всміхається,
А заздрість людська — не шкодить🎉.
Хай поруч в тебе завжди буде
Надійне, любляче плече.
Любов нехай до віку гріє
Й своїм вогнем не обпече❤️
***
З днем народження, подружко!🥂
Розквітай, радій, живи.
Будь весела та щаслива,
Помилятись не спіши!
В кожного свій шлях у долі,
То ж нехай чудовий твій
Надихає до любові
Та здійснення купи мрій!
Побажаю тобі щастя,
Щоб раділа ти життю.
Буду поруч я завчасно,
Як покличеш — прилечу💐!
Короткий вірш подрузі на день народження
Вітаю, подружко, тебе💐,
Хай в житті твоєму все буде:
Щастя, здоров’я, кохання та ласка,
Хай доля твоя буде, начебто казка❤️🎉🌺!
***
У твоє найкраще свято🎉
Хочу щиро привітати🥳!
Зичу щастя та любові❤️,
Щоб всього було доволі🍾!
Нехай з рідного порога
Йде тільки легка дорога☀️!
***
Подружко, тебе вітаю🎁,
І бажань найкращих маю:
Успіхів у праці, ласки,
Щоб життя було, мов казка,
Миру, чемності, натхнення,
Позитиву в сьогоденні,
Щастя, вдачі та тепла,
Людяності та добра!
***
У подруги сьогодні свято🎉,
Я хочу успіхів побажати.
Хай доля як калина квітне,
Здійсниться мрія заповітна⭐️.
Щоб від любові❤️ ти п’яніла,
Від щастя лиш сльоза бриніла.
Хай милий носить на руках,
Та буде вдалим кожен шлях.
***
Нехай волошковим цвітом літа молоді майорять,
Нехай здійсняться всі мрії, і зорі в небі горять.
Хай щастя панує в оселі, а доля надасть зорепад,
Щаслива хай буде родина, здоров’я тобі водопад🎂🍾🥳🎁.
Вірш найкращій подрузі на день народження
З Днем народження🥳, люба подружко моя,
Будь щаслива і здорова, ти і вся твоя сім`я🥰.
Хай не проходить без посмішки і година,
Хай радістю буде наповнена кожна днина.
Хай ангел небесний веде тебе, під крилом,
А ти збирай нас за святковим столом.
Хай він оберігає від зла і даремних турбот,
З любов`ю бажаю, багато цікавих пригод🥂🎂🎉.
***
Подружка моя люба, вітаю🎉,
В день народження щиро бажаю
Ніколи душею не старіти,
В здоров’ї та щасті до ста років дожити💃!
Зичу радості в повсякденних речах,
Щастя та здорового блиску в твоїх очах,
Хай ніколи твоя врода не згасне,
Будь здорова, наше сонечко☀️ ясне!
***
З днем народження вітаю
І тобі я побажаю:
Миру, злагоди, кохання,
Щоб здійснились всі бажання🌺.
Ти на рік вже постаріла,
Але жирками не заплила.
Хай так буде і надалі,
Щоб злітали ми на Балі🏝.
Наша дружба навіки.
Хай нас люблять чоловіки.
Грошей ще тобі мішок,
Тоді точно все буде "Ок".
***
Ти — моя подружка кохана💃,
Красива, радісна, бажана.
Тебе хочу я привітати:
Здоров’я, щастя побажати.
Щоб були гроші на машину🚘,
На манікюр та на родину.
Щоб в серці був лише один,
І це було взаємно з ним.
Щоб біля ліжка кожний ранок
Чекала кава☕️ та льодяник.
З тобою по життю пройдем,
Та нашу дружбу збережем.
***
Подруга люба, зі святом тебе!🌺
Хай по життю тебе ангел веде.
Щастя тебе повсякчас огортає,
Радість хай серце твоє звеселяє.
Щире кохання нехай гріє душу,
Робота в утіху, а не бо "мушу".
Щоб насолода у кожному кроці,
Та й завжди удача на твому боці.
***
Подружка моя рідненька!
Ти для мене — сама дорогенька.
З днем народження тебе вітаю,
Поцілую й щастя побажаю.
Щоб цвіла ти і ніколи не журилась,
Щоб була кохана й добре тобі жилось💃.
Прийми мої щирі привітання,
Нехай збуваються твої бажання.
Достатку, сміху й мандрівок,
Щоб все у тебе було ОК!☀️🎉
***
З днем народження, подруго мила моя,🥳
Такої як ти більш на світі нема.
В цей день пречудовий тобі шлю вітання,
Від серця усього бажаю кохання❤️.
Гармонії, щастя, стрімкого зростання,
Весни у душі, щоб збулись сподівання,
Дослухався Всесвіт твоїх забаганок,
Й світилися очі неначе світанок!🥂🎉🎁
Вірші для улюбленої подруги у день народження
Дорога моя подруго,
В цей чудовий, світлий день
Я зичу в серці мати свято
Сьогодні, завтра, кожен день!🥂
Щоб чоловік кохав❤️ безтямно,
Й тебе носив він на руках,
І від гостей у домі шумно
Було не лише на святках.
Щоб горя й лишенька не знати,
Та й грошей щоб удосталь мати,
І ще щоб долі візерунок
Привів до щастя в подарунок!🎁
***
З тобою життя яскравішим стає💃.
З тобою я все відчуваю як є.
І в радощі, й в горі з тобою іду.
Ти подружка рідна, тебе я люблю❤️.
У твій день народження🎂 я побажаю,
Не знати тобі ні нудьги ні печалі.
Щоб хлопець кохав і на шиї носив,
І квіти, і кофе у ліжку дарив💐.
Бажаю тобі відпочити на морі,
Не хочеш на море? Знайдем океан.🏝
А в шафі у тебе щоб все було в волю,
I Prada, й Versace, хоч цілий фонтан.
***
Вітаю 🎉щиро, подруженько,
Тобі вже років багатенько
Та знаю точно ти найкраща,
Тому лови вітання наші.
Якщо кохання, то до мурашок,
Щоб родила багато діточок.
Купалась в щасті та добрі
І вірні друзі поруч були.
Коштів, щоб на все хватало.
Горя й бід, щоб ти не знала.
Пам’ятай завжди проте,
Що підтримую тебе🥂.
***
Вітаю щиро, люба подружко моя!🥳
Життя бажаю, немов пісня солов’я —
Легкого, що дарує радості багато.
Зичу дуже класно відгуляти свято.
Нехай завжди будуть в твоїй кишені
Багато гривні та ще й грошики зелені.
Здоров’я та дітей, як на небі зірок,
Хай в душі квітне щастя, як сотні квіток.
***
Зі святом,🥂 подружка, тебе
Я поспішаю привітати.
Дозволь добра, що з серця йде
Тобі в твій вечір побажати.
Танцюй💃, допоки молода,
Радій життю, печаль відкинь,
Згадавши юності літа,
Ти, як годиться відпочинь.
Нехай у цей святковий час
Весь світ впаде до твоїх ніг,
А мрії хай здійсняться враз,
І цілу ніч лунає сміх!
***
Подружко моя, ти порадниця вірна!
Вітаю я щиро з народженням в світ!
Ти завжди красива, палка, неймовірна.
Бажаю, щоб був твій високим політ!
Кохання взаємного, щирості в дружбі,
Достатку у радощах і натхненні.
Хай буде у тебе кар’єра на службі,
В родині добробут благословенний!
***
Вітаю, люба подруго, тебе!
Пошле хай Бог фортуну із небес!
Щоб радістю наповнювалось серце,
Раділо щоб завжди твоє люстерце.
Щоб квітла на обличчі, наче сонце,
Твоя усмішка, мов в яснім віконці.
Бо ти завжди приємна і надійна.
З тобою я завжди-завжди спокійна🎉🥳🥰!
Раніше "Телеграф" публікував добірку прикольних поздоровлень для подруги на день народження.